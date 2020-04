Einsatz der Feuerwehr : Großbrand zerstört Lagerhalle eines Bauunternehmens in Stolberg

Der Brand ist in einer Lagerhalle für Baumaterial und Fahrzeuge ausgebrochen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Stolberg Rund 100 Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Freitag einen Großbrand in einer Lagerhalle eines Bauunternehmens gelöscht. In der Halle in Stolberg befanden sich Baumaterialien und Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie Petra Wienen, Pressesprecherin der Aachener Polizei, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, hatten Anwohner den Brandgeruch gegen 22.35 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Vor Ort auf der Bischofstraße im Ortsteil Büsbach brannte die Lagerhalle bereits im vollen Ausmaß. Im Inneren der Halle lagerten sowohl Baumaterialien als auch Fahrzeuge, die durch den Brand zerstört oder beschädigt wurden.

Die Feuerwehr mit rund 100 Einsatzkräften verhinderte, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergriff. Die Löscharbeiten waren gegen 1 Uhr in der Nacht beendet. Der Einsatz der Brandwache ging laut dem Pressesprecher der Stolberger Feuerwehr aber noch „bis in die frühen Morgenstunden“ hinein.

Bislang ist noch nicht bekannt, was den Brand ausgelöst hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Auch die Schadenshöhe ist noch offen. Verletzt wurde bei dem Einsatz nach Informationen der Feuerwehr niemand.

Auch die Warnapp Nina hatte wegen der Geruchsbelästung in Stolberg eine Warnung für die Ortsteile Büsbach und Münsterbusch herausgegeben.

(red)