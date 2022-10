Bis zu 90 Betreuungsplätze : Eine „Musterkita“ für die wachsende Stadtrandsiedlung

Innen weitestgehend fertig, außen wird noch gearbeitet: Die Kita Stadtrandsiedlung ist seit dem 1. September in Betrieb. Foto: MHA/Caroline Niehus

Stolberg In der Stadtrandsiedlung in Stolberg werden immer mehr Häuser fertiggestellt. Auch die Kita im wachsenden Ortsteil ist seit einigen Wochen in Betrieb. Ein Rundgang durch die zweitgrößte Einrichtung der Stadt.