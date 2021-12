Polizei sucht Zeugen : Einbruch ins Impfzentrum Stolberg

Stolberg Täter schneiden in der Nacht zu Donnerstag am Kaiserplatz die Schutzfolie zum Impfzentrum auf und entwenden „Kleinelektrogeräte“. Impfstoffe wurden nicht gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in das Impfzentrum am Kaiserplatz in Stolberg eingebrochen. Der oder die Täter schnitten eine Folie ein und gelangten so in die Räumlichkeiten.