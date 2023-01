Angemerkt zum Besuch in der Notunterkunft : Ein Vorbild für andere Menschen in schwierigen Situationen

Ukrainische Weihnachten in der Notunterkunft : Die Sehnsucht nach der Heimat ist in diesen Tagen besonders groß Alona Dorfman und ihre Kinder sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Seit Ende Dezember leben sie in der Sporthalle des Berufskollegs in Stolberg. Ein Besuch in der Notunterkunft.