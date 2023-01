Fidele Zunfthäre : Ein Vereins-Festzelt für die Stolberger Innenstadt

In diesem Jahr wird es wieder ein Zelt auf dem Kaiserplatz geben – allerdings nicht wie hier das Marktzelt, sondern ein Vereinszelt für die Veranstaltungen der Fidele Zunfthäre (Archivbild). Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Die KG Fidele Zunfthäre wagt eine kostspielige Alternative zur Stadthalle, die nicht zur Verfügung steht. Vielleicht ein Modell für die Zukunft und weitere Karnevalsgesellschaften.

Wenn am ersten Februarwochenende ein großes Zelt auf dem Kaiserplatz steht, wird es kein kommerzielles Festzelt sein. „Es ist nicht vergleichbar mit den Party-Festzelten für die Tollen Tage, wie es sie früher in Stolberg gab. Wir nutzen ein reines Vereins-Festzelt“, stellt Ingo Muntaniol voran. „An einem Wochenende richten wir in dem Zelt drei Vereinsveranstaltungen aus“, sagt der Präsident der Karnevalsgesellschaft Fidele Zunfthäre.

Ein großes Festzelt in Eigenregie aufstellen zu lassen und zu bespielen, sei sicherlich ein Wagnis, meint Robert Walz. „Das Zelt wollen wir bei unserer Familiensitzung mit rund 400 Sitzplätzen bestuhlen, und hinzu kommen ja auch noch Container für den Sanitätsdienst, für die Gästegarderobe und für die Umkleide für Gastgesellschaften und Künstler“, zählt der Vorsitzende der KG die Dimensionen auf, die nicht nur jeck, sondern vor allem finanziell zu Buche schlagen.

„Wir bewegen uns da schnell im fünfstelligen Euro-Bereich“, erklärt Muntaniol, dass die ambitionierte Aktion der Zunft ohne Sponsoring und Spenden nicht realisierbar wäre. „Selbst mit dieser Unterstützung ist es eigentlich nicht zu schaffen, weil wir ja wie immer auch noch die Programme, sprich Künstler, Ton- und Lichttechnik sowie Gema-Gebühren zahlen müssen“, beschreibt Walz.

Mit dem Vereins-Festzelt gehe die KG Fidele Zunfthäre neue Wege, knüpfe aber mit dem Luftballonfest (siehe Infokasten) am Freitagabend auch an eine alte Tradition an. „Früher hat die Zunft die Stadthalle mit Luftballons geschmückt, und die Ballons nach der Veranstaltung in der Stadthalle in den wesentlich kleineren Saal des Rolandshauses gebracht, der dann proppenvoll mit Luftballons war“, erläutert Walz. Das Rolandshaus gibt es nicht mehr, und nun liegt auch die Stadthalle nach der Flutkatastrophe brach. „Deshalb sind jetzt alle Stolberger Karnevalsgesellschaften eingeladen, Luftballons – gerne in Vereinsfarben – mit ins Festzelt auf dem Kaiserplatz zu bringen“, sagt Ingo Muntaniol.

Info Drei Tage auf dem Kaiserplatz Zum Luftballonfest mit der Liveband „Aluis“ lädt die KG Fidele Zunfthäre am Freitag, 3. Februar, ab 19.11 Uhr ins Vereins-Festzelt auf dem Kaiserplatz. Für alle kostümierten und uniformierten Jecken ist der Eintritt frei. Ein Party-Abend mit Livemusik von „Kontrollverlust“ folgt am Samstag, 4. Februar, ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf (8 Euro, Café Munti) und an der Abendkasse (10 Euro). Die Familiensitzung der Fidele Zunfthäre beginnt am Sonntag, 5. Februar, um 13.11 Uhr. Erwartet werden der Stolberger Prinz Carsten I., der Aachener Prinz Guido I., „Kempest Feinest“, „Achnes Kasulke“, die „Drummerholics“, die Trompetenbläser Donnerberg und die „Talsträßer“. Eintrittskarten für 9,90 Euro sind bei allen Mitgliedern der KG und im Café Munti erhältlich.

Der ausschlaggebende Grund für das Vereins-Festzelt sei aber die Familiensitzung. „Die Stadthalle, in der wir uns wegen der tollen Zusammenarbeit mit den Betreibern sehr wohlgefühlt haben, steht nicht zur Verfügung, und das Jugendheim Münsterbusch ist völlig überbucht und bietet maximal 350 Sitzplätze. Wo sollen wir also mit unserer Familiensitzung hin? Zumal uns wichtig ist, dass wir die Innenstadt nicht aufgeben wollen“, führt Robert Walz aus.

Ist das Vereins-Festzelt auf dem Kaiserplatz also ein Modell für die Zukunft? „Fest steht, dass ein finanzielles Risiko bleibt und wir daher auf viele jecke Gäste und befreundete Vereine hoffen. Am Ende wird abgerechnet, und unser Fazit wird die Grundlage für weitere Überlegungen sein“, erklärt Walz. Grundsätzlich werde die bestehende Problematik die Zunft und den gesamten Karneval in der Innenstadt aber vermutlich über Jahre beschäftigen, meint Muntaniol: „Es gibt keinen großen Veranstaltungssaal mehr in der Innenstadt und im gesamten Stolberger Stadtgebiet. Bis die Stadthalle wieder hergestellt ist, wird es dauern, und es ist fraglich, ob das überhaupt geschieht. Wenn Gedankenspiele sich durchsetzen, aus der Stadthalle einen Indoor-Spielplatz zu machen, ist der große Saal für die Vereine endgültig gestorben.“

Präsident Ingo Muntaniol (links) und der Vorsitzende Robert Walz erklären, warum die KG Fidele Zunfthäre an drei Tagen ein Vereins-Festzelt auf dem Kaiserplatz bespielt. Foto: Dirk Müller​