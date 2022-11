Projekt der Demokratiewerkstatt : Ein Podcast über das Leben auf der Mühle

Benjamin Hoven ist pädagogischer Mitarbeiter der Stolberger Demokratiewerkstatt. Er betreibt einen Podcast, in dem es um das Leben auf der Mühle geht. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Wie kann man Politikverdrossenheit entgegenwirken? Das ist eine Frage, mit der Benjamin Hoven von der Stolberger Demokratiewerkstatt sich Tag für Tag beschäftigt. Er hat dafür ein neues Format gewählt: einen Podcast über die Mühle.

„Demokratie hört nicht nach den Wahlen auf. Zur Wahl gehen ist immens wichtig. Aber darüber hinaus muss Demokratie auch im Alltag passieren“, betont Benjamin Hoven. Der 24-Jährige ist pädagogischer Mitarbeiter der Stolberger Demokratiewerkstatt – ein gemeinsames Projekt des Nell-Breuning-Hauses in Herzogenrath und der VHS Stolberg . Gefördert wird dieses von der Landeszentrale für politische Bildung.

Neben Duisburg-Marxloh, Düsseldorf-Oberbilk und Köln-Kalk gehört auch der Stolberger Stadtteil Mühle zu den Einsatzorten. Ursprungsgedanke für das Projekt war die geringe Wahlbeteiligung in diesen Vierteln bei der Bundestagswahl 2017. Auf der Mühle lag sie damals bei 39,71 Prozent. „In den Vierteln mit der niedrigsten Wahlbeteiligung wurde daraufhin die Demokratiewerkstatt angesiedelt, um der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und die politische Bildung zu stärken“, sagt Benjamin Hoven.

Der 24-Jährige ist seit 2020 als pädagogischer Mitarbeiter für das Projekt tätig. „Politische Bildungsinhalte zu vermitteln ist schwierig. Es gibt nicht viele Menschen, die sich in ihrer Freizeit damit beschäftigen möchten“, sagt Benjamin Hoven. Von Politikverdrossenheit auf der Mühle will der pädagogische Mitarbeiter allerdings keineswegs sprechen. „Leider wird die Mühle oft als eine Art Ghetto in Stolberg wahrgenommen, aber das stimmt überhaupt nicht. Hier gibt es auch Leute, die Lust haben, sich für ihre Community und ihre Stadt zu engagieren. Ich versuche heruaszufinden, wie ich sie unterstützen kann.“