Kostenpflichtiger Inhalt: Preckel-Nachfolge : Ein Hund ist beim neuen Förster schon eingeplant

Bewährtes fortführen und neue Erkenntnisse der Forstwirtschaft einsetzen: Der 26-Jährige Lukas Stempin aus Scherpenseel ist Nachfolger von Theo Preckel als Förster im Stolberger Stadtwald. Foto: Jürgen Lange

Stolberg „Sehr aufgeräumt und ein gut gepflegtes Revier“: Das trifft Lukas Stempin an, als er im Januar den Stolberger Stadtwald näher kennenlernt. Der Forstinspektor ist der Nachfolger von Theo Preckel. In zwei Monaten tritt der Forstrat seinen Ruhestand an.