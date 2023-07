Enormer Sanierungsstau : Drei Stolberger Schulen droht der Abriss

Das Goethe-Gymnasium auf der Liester ist marode. Dem Vernehmen nach wird ein Abriss und Neubau des Gebäudes immer wahrscheinlicher. Das bestätigt jetzt auch Jochen Emonds im Interview mit unserer Zeitung. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Die Bestandsaufnahme in manchen Schulen in Stolberg dürfte niederschmetternd ausfallen. In drei Fällen geht der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Jochen Emonds sogar davon aus, dass nur der Abriss und Neubau bleiben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch zwei Jahre nach der verheerenden Flut vom 14. und 15. Juli 2021 sind die Schäden in Stolberg an vielen Stellen sichtbar. Deshalb fordert der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Jochen Emonds im Interview mit unserer Zeitung mehr Tempo beim Wiederaufbau.

Nichts mit der Flut zu tun hat hingegen der schlechte Zustand einiger Schulen im Stadtgebiet. In drei Fällen seien die Immobilien so marode, dass sie aller Voraussicht nach abgerissen und neu gebaut werden müssten, weil eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre, schätzt Emonds. Konkret gehe es um das Goethe-Gymnasium, die Förderschule Talstraße und die Grundschule Bischofstraße in Büsbach.

Allerdings würden die finalen Kostenschätzungen noch nicht vorliegen, schränkt der CDU-Politiker ein. „Wir gehen davon aus, dass uns die Verwaltung in diesem Herbst eine konkrete Zeitplanung vorlegen wird. Es wird auch noch mal eine Gegenüberstellung der Kosten jeweils für die Sanierung und einen Neubau geben. Das ist wichtig. Und danach folgt in den nächsten Jahren die Umsetzung“, blickt Jochen Emonds nach vorne.

Jochen Emonds sieht an drei Stolberger Schulen aufgrund ihres baulichen Zustandes akuten Handlungsbedarf. Foto: MHA/Caroline Niehus

Wenn diese Kosten in einer vergleichbaren Höhe liegen sollten, mache ein Neubau – zumindest in Teilbereichen – Sinn, um in Zukunft moderne pädagogische Konzepte in entsprechend ausgestatteten Schulgebäuden umsetzen zu können, betont der 40-Jährige.

Was die Reihenfolge der Baumaßnahmen angeht, legt sich der Christdemokrat bereits fest: „Alle drei Schulen haben für uns als CDU oberste Priorität. Das Ziel ist, die Projekte parallel anzulassen. Das ist dringend gefordert, weil der Sanierungsstau an allen drei Schulen so hoch ist, dass man nicht länger warten kann.“