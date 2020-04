Kostenpflichtiger Inhalt: Vor 100 Jahren : Die tödliche Explosion der Düngerfabrik in Atsch

Die Explosion der Düngerfabrik im Jahr 1920 war ein einschneidendes Ereignis. Unser Bild zeigt Trauernde mit Sarg vor dem Unglücksort. Foto: Stadtarchiv Stolberg

Stolberg Vor hundert Jahren, am 12. April 1920, ereignete sich eines der größten Unglücke der Stolberger Geschichte. In Atsch forderte eine Explosion in der Düngerfabrik 23 Menschenleben. Das jüngste Opfer war ein Kind von acht Jahren.