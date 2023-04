Sanierung der Grundschule in Büsbach : „Die Schule ist in einem katastrophalen Zustand“

Der Medienraum der Grundschule an der Bischofstraße ist seit Dezember 2021 gesperrt und befindet sich im Rohbau. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Am Zustand der Grundschule an der Bischofstraße soll sich dringend etwas ändern. Erkenntnisse erhoffen sich Politik und Verwaltung von einer Machbarkeitsstudie. Ein anderes Problem ist bislang noch nicht gelöst.

Katastrophal: Dieses Wort nutzen Michael Ramacher und Susanne Thieves, wenn es um den Zustand der Katholischen Grundschule an der Bischofstraße in Büsbach geht. „Die Schule ist einfach in einem katastrophalen Zustand“, findet der Beigeordnete für Jugend, Schule und Soziales der Stadt Stolberg in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Tourismus (ASKST) deutliche Worte. Das sieht auch Schulleiterin Susanne Thieves so. 317 Kinder besuchen derzeit Stolbergs größte Grundschule. „In der Ganztagsbetreuung haben wir seit Jahren eine Warteliste – aufgrund der Raumproblematik“, sagt Thieves beim Gang durch die Schule und fügt hinzu: „Wir brauchen wirklich jeden Quadratmeter.“ Doch sie könnten nicht jeden nutzen..

Das wird beim Gang in den Keller deutlich. „Hier waren ursprünglich unser Kunst- und unser Computerraum“, sagt Susanne Thieves. Doch seit rund einem Jahr sind die Räume gesperrt. „Wegen Feuchtigkeit“, erklärt die Schulleiterin und zeigt auf die Trockengeräte, die dort nach wie vor laufen. Im Juni soll die Büsbacher Einrichtung als musikalische Grundschule zertifiziert werden. Dann soll die Baustelle im Untergeschoss mit und mit zum Musikraum umgewandelt werden.

Trockengeräte im Keller der Schule: Die Räume im Untergeschosse sind seit rund einem Jahr nicht mehr nutzbar. Foto: MHA/Sonja Essers

Doch nicht nur im Keller heißt es „Zutritt verboten“. Auch der Medienraum in der ersten Etage des Gebäudes ist nicht nutzbar – und das seit Ende 2021. Immer wieder würden dort Proben entnommen. Bisher ohne Ergebnis. Mittlerweile befindet sich der Raum im Rohbau. „Momentan nutzen wir alle Räume doppelt“, sagt Susanne Thieves mit Blick auf den Schulbetrieb am Vormittag und den OGS-Betrieb am Nachmittag. Zum neuen Schuljahr sollen Container auf dem Schulhof dafür sorgen, dass mehr Kinder einen Platz im offenen Ganztag bekommen. Doch auch dies sei keine dauerhafte Lösung. „So können wir unsere Arbeit nicht vernünftig machen. Und das Gebäude entspricht nicht den Anforderungen einer modernen und pädagogisch gut aufgestellten Schule.“

Das sehen auch Politik und Verwaltung so. Fest stehe, dass sich an der momentanen Situation dringend etwas ändern müsse. Eine Nutzerbedarfsanalyse – Machbarkeitsstudie inklusive – soll in einem ersten Schritt erstellt werden. Diese soll herausfinden, welche Gebäudeteile erhaltenswert sind und welche Bereiche als Neubau ausgeführt werden sollten. Für dieses Vorgehen sprach sich der ASKST nun in seiner Sitzung einstimmig aus. 100.00 Euro dafür sind bereits im städtischen Haushalt bereitgestellt. „Diese Planungsphase Null haben wir uns gewünscht“, sagt Susanne Thieves. Schließlich sei es wichtig, dass auch die Meinung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort in die Planung einbezogen werde.

Offener Ganztag

Für Michael Ramacher ist bereits klar, dass im Rahmen der Machbarkeitsstudie auch das Thema offener Ganztag mitgedacht werden müsse. Ab August 2026 sollen zunächst alle Grundschulkinder der ersten Klassenstufe einen Rechtsanspruch erhalten, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind einen Platz hat.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt seien die Räume für den Ganztagsbetrieb nicht ausreichend. Kinder müssten abgelehnt werden und es gebe in allen Bereichen Kapazitätsengpässe. Dies sei auch deshalb der Fall, weil die bestehende Gebäudestruktur kein zufriedenstellendes Gesamtkonzept zulasse. „Wir haben hier null Ausbaupotenzial“, meint Michael Ramacher.

An dieser Stelle kommt das Hochbauamt der Stadt Stolberg ins Spiel. Das habe mögliche Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen untersucht. Das Ergebnis: „Sie erfordern einen erheblichen technischen Aufwand mit massiven Eingriffen“, erklärt der Erste und Technische Beigeordnete Tobias Röhm. So sei, auch aus wirtschaftlicher Sicht, ein Neubau die sinnvollste Variante.

Damit sei allerdings auch klar, dass während der Arbeiten kein Schulbetrieb im Gebäude stattfinden könne, sagt Ramacher. Und auch der Schulhof scheide aufgrund seiner Größe als Ausweichstandort aus. Es gibt allerdings ein Problem: Für die Interimscontainer, in denen der Unterricht während der Arbeiten stattfinden soll, muss noch ein geeigneter Standort gefunden werden – und dieser sollte nicht zu weit von der Schule entfernt sein. „Im Grundschulbereich sind wir örtlich sehr gebunden“, sagt Ramacher. Getreu dem Motto: kleine Füße, kurze Wege. „Der neue Standort sollte fußläufig erreichbar zur jetzigen Schule liegen.“ Erste Überlegungen gebe es schon. Im Schulausschuss wollte der Beigeordnete diese jedoch nicht näher ausführen.