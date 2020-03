Kostenpflichtiger Inhalt: Stolberger Einzelhandel : Die Nachfrage ist hoch, die Beschäftigten sind geschützt

Wie am Samstagabend so bot sich auch am Montagmorgen das Bild leerer Regale beim Toilettenpapier, wie hier im Edeka. Foto: Jürgen Lange

Stolberg Die Corona-Krise stellt auch die Supermärkte und Drogerien in Stolberg vor neue Herausforderungen. Reichen die Waren aus? Welche Vorsichtsmaßnahmen greifen? Ein Erfahrungsbericht.

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Lange Leiter Lokalredaktion Stolberg

Es ist Montagmorgen um 7 Uhr. Die ersten Verbrauchermärkte öffnen. Wer nach der Anordnung der Kontaktsperre mit langen Schlangen vor den Türen rechnet, wird erst mal enttäuscht.Ein halbes Dutzend Kunden steht zu dieser frühen Stunde vor den Schiebetüren des Edeka-Marktes von Ender Cevik in Münsterbusch. Hamsterkäufer? Eher nicht. „Brötchen und was fürs Frühstück“, sagen die beiden Frauen. Mit anderen Sachen scheinen sie sich bereits früher eingedeckt zu haben.

Auch die wenigen anderen Kunden suchen eher etwas zum Start in den Tag, als dass sie sich noch einmal groß eindecken wollen. Nur zwei, drei Kunden steuern in den ersten Minuten des Einkaufstages gezielt die Regale von Toilettenpapier, Küchenrolle & Co.. Die sehen an dem Montagmorgen so aus wie am Samstagabend und in den Tagen zuvor: leer. Das gilt auch für die Abteilungen mit Mehl, Hefe und Brotbackmischungen – die Stolberger scheinen unter die Profibäcker gegangen zu sein.

Von Hamstern keine Spur mehr. Ein halbes Dutzend Kunden wartete um 7 Uhr vor der Supermarkttüre - vor allem, um sich mit frischen Sachen fürs Frühstück einzudecken. Foto: Jürgen Lange

Abverkauft sind die meisten Sorten Cornflakes, viele der gängigen Konserven (allen voran Erbsen und Möhren) und Fertiggerichten sowie nahezu alle Arten von Desinfektionsmitteln. Nudeln und Reis sind – zumindest im höherpreisigen Sortiment – noch vorhanden. Pizza ist in bestimmten Kreationen ausgegangen. Pampers und Babynahrung stehen reichlich im Regal. Dabei wird weiterhin eine breit gefächerte Auswahl von Lebensmitteln und weiteren Dingen des täglichen Bedarfs geboten.

Die Kühlschränke der Frischeabteilungen mit Milchwaren, abgepacktem Aufschnitt, Käse und Fertiggerichten werden ebenso täglich mit neuer Ware aufgefüllt wie die Fleischtheke sowie die Obst- und Gemüseabteilung. Vielfach stehen in den Gängen die bekannten Container-Wagen mit neuen Artikeln, die emsig von den Mitarbeitern eingeräumt werden.

Exoten wie Gemüsepasta sind am Samstagabend noch zu haben, aber überwiegend leer sind die Regale mit Reis und Nudeln bei Aldi. An der Situation hat sich bis Montagmorgen wenig geändert. Foto: Jürgen Lange

Die Beschreibung ist ein Spiegelbild für andere Märkte im Stadtgebiet, gering sind die Nuancen bei den Vorlieben der Kunden für bestimmte Waren. Im Edeka auf dem Kistenplatz, im Kaufland in Oberstolberg, im Rewe-Markt von Georg Goffart oder kurz hinter der Stadtgrenze in Brand im Rewe der Familie Esser ist ein vergleichbares Bild anzutreffen ebenso wie bei Aldi und Lidl auch.

Was am Samstagabend in großen Mengen fehlte, ist auch am Montagmorgen noch nicht ins Regal zurückgekehrt. Mit einer Ausnahme auf der Liester. Dort sind einige Minuten vor 8 Uhr noch ein Dutzend XXL-Pakete Toilettenpapier und Küchenrolle zu bekommen. Der kleine Vorrat wird nicht lange halten. Nahezu jeder Kunde, der sich zur Kasse bewegt, hat ein Paket im Einkaufskorb. Hier ist die Schlange der überschaubaren Anzahl an Einkäufern nur deshalb lang, weil alle auf einen deutlichen Abstand zum Vormann achten. Und wer es vergessen sollte, wird von einer eigenen Kassenaufsicht freundlich angemahnt, auf Hygiene und Mitmenschen zu achten.

Das macht im Drogeriemarkt dm in Münsterbusch eine Mitarbeiterin mit dem Toilettenpapier. Eine Palette Vierlagiges der Hausmarke leert sich zusehends. Jeder darf nur ein Paket abgreifen. In der Filiale auf dem Kistenplatz macht gleich am Eingang ein Aushang darauf aufmerksam, dass das Sortiment von Vierlagigem bis zur harten Recyclingvariante nicht vorhanden ist. Kunden werden hier nur abgezählt eingelassen: Wenn einer den Markt verlässt, darf ein anderer rein.

Während am Morgen in der dm-Filiale auf dem Kistenplatz in Atsch Toilettenpapier noch ausverkauft ist, konnte in der Zweigstelle Münsterbusch eine Palette voll in aller Schnelle unter die Leute gebracht werden. Foto: Jürgen Lange

Auch bei Aldi stehen nun Mitarbeiter an den Pforten. Rein darf nur, wer einen Einkaufswagen bei sich führt. Als automatischer Abstandshalter, vor allem aber um die Anzahl der Kunden im Markt im Griff zu behalten. Die Einkaufswagen sind abgezählt. Je nach Größe der Filiale können es bis zu 60 sein. Ob auch in dieser Filiale Beschäftigte von McDonald‘s aushelfen, wie es der Konzern angekündigt hat, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Das Personal im Laden kommt einem vom Einkauf aus früheren Zeiten bekannt vor.

Aber schon zum Freitag, spätestens zum Samstag hat sich der Schutz der Beschäftigten verbessert. Markierungen aus Klebeband sowie Schilder mahnen zum Abstand halten. Und die Mitarbeiter an den Kassen werden mit Plexiglasscheiben vor direktem Kundenkontakt geschützt. Je nach Markt und Möglichkeiten sind sogar wieder so etwas wie provisorische Kassenhäuschen entstanden, wie man sie vielleicht noch aus früheren Zeiten in Erinnerung hat.

Seit Ende vergangener Woche sitzen die Kassenmitarbeiter in den Supermärkten hinter einem Spritzschutz aus Plexiglas. Selbst das war bereits kaum noch zu bekommen, sagt Ender Cevik. Foto: Jürgen Lange

Einige der Märkte bieten zudem noch eine Handdesinfektion beim Verlassen an. Eine Menge hat sich hier getan im Vergleich zum Beginn der vergangenen Woche. Das gilt auch für die Kunden, wo eine Woche zuvor noch gedrängelt wurde, ist die Masse bemüht, einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Wer den verpasst, darf sich auf einen saftigen Kommentar des Nebenmanns gefasst machen.

Und dennoch verunsichert der ausbleibende Nachschub bei markanten Artikeln. „Grundsätzlich können die Verbraucher davon ausgehen, dass die Versorgungslage gesichert ist und alle Filialen regelmäßig mit Nachschub versorgt werden“, versichert Uwe Seiler. Lieferanten, Spediteure und Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, betont der Managing Director der Aldi GmbH & Co. KG in Eschweiler.

Aber „in wenigen Sortimentsbereichen, wie zum Beispiel Papierartikel und Konserven, ist die Nachfrage derart stark angestiegen, dass trotz regelmäßiger Wareneingänge nicht immer die gesamte Kundennachfrage bedient werden kann“, erklärt Seiler. „Gleichwohl kommt auch in diesen Sortimentsbereichen fast täglich Ware in unserem Logistikzentrum an, die wir aber möglichst gleichmäßig auf alle unsere Filialen verteilen müssen.“

Auf Abstand achten mittlerweile die Kunden auch bei der Eröffnung der Märkte am Morgen wie hier bei Aldi in Münsterbusch. Personal kontrollierte den Zugang. Eingelassen wurde nur, wer einen der limitierten Einkaufswagen vor sich. Foto: Jürgen Lange

Ähnlich sieht Georg Goffart die Lage. „Wir werden täglich beliefert“, sagt der Inhaber der Rewe-Filialen in Breinig, Bohl und Mausbach. Er konnte in den vergangenen Tagen auch immer mal wieder Toilettenpapier und andere stark nachgefragte Produkte anbieten – wobei diese nur rationiert abgegeben wurde. „Damit möglichst viele Kunden in den Genuss kommen können“, sagt Goffart. Der Nachschub ruckele ein wenig, auch weil die Lieferungen per Lkw an den Grenzen nur zögerlich durchkommen. „Aber er rollt“, ist Goffart sicher, dass selbst Klopapier wieder ausreichend zu haben sein wird. Die Industrie werde sich auf die veränderte Nachfrage einstellen.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, spricht der Kaufmann die Hamsterkäufe der vergangenen Tage an. „Aber es gibt noch so viele Ausweichartikel in den Regalen. Wir werden bestimmt nicht verhungern müssen“, sagt der Breiniger. „Mehr als zu Weihnachten ist über die Ladentheke gegangen“, zieht Ender Cevik den Vergleich. Bei bestimmten Sortimenten wesentlich mehr. So viel mehr, dass der Nachschub bei diesen Produkten nur spärlich fließt oder ausbleibt. Aber auch seine beiden Edeka-Märkte werden täglich beliefert, wenn auch in kleineren Portionen. Kamen früher 20 Rollcontainer, sind es jetzt vielleicht zehn.

Am Freitag war der Andrang noch einmal besonders groß. „Da haben die Leute mit der Ausgangssperre gerechnet und sich noch einmal eingedeckt“; meint Cevik. Der Samstag verlief dann schon deutlich ruhiger, und auch der Montag ist ruhig angelaufen. Mit solch einem Run wie in der vergangenen Woche rechnet er für die nächsten Tage nicht mehr. „Die Kunden haben ihre Reserven für die nächsten zwei Wochen aufgefüllt“, kalkuliert der Kaufmann mit einem normaleren Betrieb. „Die Leute leben jetzt im Reserve-Modus“. Eine Verschnaufpause für sein Team, die Regale wieder aufzufüllen, so weit er geht.

Personalbedarf auch nach der Corona-Krise

Personell kommt Cevik derzeit mit seinem Stammpersonal aus, auch wenn ein paar Erkrankte zu verkraften sind. Aber sein Blick richtet sich nach vorne. Eine Reihe von Stellen sind ausgeschrieben, auch mit Blick auf Schüler und Auszubildende. 18 junge Menschen absolvieren derzeit bei ihm die Lehre. Zehn stehen vor ihrem Abschluss, der für Juni terminiert war. Das neue Ausbildungsjahr startet im August. Die Lücke will überbrückt sein. Und auch nach dem Ende der Corona-Krise sieht Cevik großen Personalbedarf, um das Sortiment wieder auf den gewohnt umfangreichen Stand zu bringen.