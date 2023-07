Im Fundbüro : Die letzte Station vor der Schrottpresse

Sechs Monate müssen verlorengegangene Schlüssel in der Regel aufbewahrt werden. Dann landen sie in der Schrottpresse. Foto: dpa/Swen Pförtner

Stolberg Schlüssel, Smartphones, Fahrräder, Hörgeräte und Drohnen: Die Liste der verlorenen Gegenstände im Stolberger Fundbüro ist lang. Ein Ort, an dem Hoffnung, Freude und Enttäuschung nah beieinander liegen.

Der Stahlschrank füllt sich an diesem Tag noch ein kleines bisschen mehr. Eine schwarze – und leere – Geldkassette steht auf dem Schreibtisch von Iris Jansen. Jemand hat sie bei der Polizei abgegeben. Die wiederum hat das Stück ins Fundbüro der Stadt Stolberg gebracht. Dort harrt sie nun, falls sie nicht abgeholt wird, mindestens sechs Monate aus – gemeinsam mit unzähligen Schlüsseln, Smartphones, Fahrrädern, einem Hörgerät, einem kleinen Waffenschein und einer Drohne, um nur einige Beispiele zu nennen. „Bei uns gibt es wirklich nichts, das es nicht gibt“, sagt Jürgen Gerres und lacht.

Gerres leitet bei der Stadt Stolberg die Abteilung zentrale Dienste, Organisation und Bürgerservice. Dort arbeitet auch Iris Jansen. Sie ist unter anderem für die Fundstücke, die Bürger oder die Polizei in die Anlaufstelle an der Frankentalstraße bringen, zuständig. Ihre Beobachtung: „Es werden wieder mehr Sachen abgegeben.“ Eine Erfahrung, die auch Jürgen Gerres gemacht hat. „Nach dem Hochwasser und Corona hat es nun wieder zugenommen. In der Pandemie hat man gemerkt, dass die Leute zu Hause geblieben sind“, sagt Gerres und fügt hinzu: „Wie viel wir zu tun haben, hängt aber auch immer von der Jahreszeit ab.“ Heißt: „In den warmen Monaten, wenn Menschen sich öfter draußen aufhalten, wird mehr verloren und auch mehr gefunden.“

Beispielsweise Schlüssel und Ausweisdokumente. „Beim Ausweis ist die Wahrscheinlichkeit, dass er abgeholt wird, hoch, beim Schlüssel nicht“, sagt Iris Jansen. „Natürlich bemühen wir uns, die Leute, die ihre Sachen verloren haben, ausfindig zu machen. Das ist manchmal richtige Detektivarbeit“, sagt Gerres. Schließlich gebe nicht automatisch jedes Fundstück einen Hinweis darauf, wer sein Besitzer oder seine Besitzerin ist.

Doch auch wenn diese bekannt sind: Einige Regeln müssen bei der Kontaktaufnahme beachtet werden. Ausweise könne man beispielsweise nicht einfach per Post verschicken. „Wir schreiben diejenigen, die ihn verloren haben, an. Und dann muss derjenige ihn bei uns abholen“, erklärt Jansen. Jedenfalls wenn die Person auch in Stolberg wohnt. Ansonsten wird das Fundstück in die Kommune geschickt, in der die Person gemeldet ist. Der Empfang des verloren gegangenen Gegenstands muss zudem quittiert werden.

Im Stolberger Fundbüro werden wieder mehr Gegenstände abgegeben, wissen Jürgen Gerres und Iris Jansen von der Stadt Stolberg zu berichten. Foto: MHA/Sonja Essers

„Fehlt ein Schlüssel, muss ihn derjenige, der ihn vermisst, beschreiben. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn zum Beispiel ein auffälliger Schlüsselanhänger dran ist“, sagt Iris Jansen. Autoschlüssel können beispielsweise im Beisein der städtischen Angestellten ausprobiert werden. „Erst letzte Woche hatten wir einen Treffer. Der Herr war sehr glücklich, dass sein Autoschlüssel bei uns war.“

Wer seinen verlorenen Gegenstand zurückbekommen möchte, muss zudem seinen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Emotionen gehören im Fundbüro zum Alltag dazu. „Die Leute, denen wir helfen können, sind wirklich sehr happy und dankbar“, weiß Jürgen Gerres.

Mindestens sechs Monate müssen die Fundstücke aufbewahrt werden. „Das ist gesetzlich vorgeschrieben“, erklärt Iris Jansen. Nach Ablauf der Frist werden die Finder schriftlich benachrichtigt. Wenn keine Fundrechte geltend gemacht werden, erwarten Schlüssel, Fahrräder und Co. verschiedene Schicksale. Für Schlüssel ist das Fundbüro die letzte Station vor der Schrottpresse. „Wir sind aber nicht so streng. Schlüssel können wir in der Regel auch länger als sechs Monate aufbewahren“, sagt Jürgen Gerres.

Das sehe bei Zweirädern schon anders aus. Zehn Fahrräder und zwei Roller gehören ebenfalls zu den Fundstücken in Stolberg. Sie werden rund alle sechs Monate versteigert. „Da kann man schon mal das eine oder andere Schnäppchen machen“, weiß Jürgen Gerres zu berichten.

Info Auch Eschweiler hat ein Fundbüro Fundsachen können im Fundbüro der Stadt Stolberg an der Frankentalstraße 16 abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Kontakt ist möglich unter Tel. 02402/13599 und per Mail an info@stolberg.de. Auch die Stadt Eschweiler hat ein Fundbüro, das sich im Rathaus (Johannes-Rau-Platz 1) befindet. Öffnungszeiten sind Montag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 15.30 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Erreichbar ist das Fundbüro unter Tel. 02403/71600 und per Mail an buergerbuero@eschweiler.de. Wer eine verlorene Sache, die einen Wert von mehr als zehn Euro hat, findet und an sich nimmt, muss dies im Interesse des Eigentümers dem Fundbüro mitteilen. Der Finder hat eine sogenannte Bringschuld. Er ist verpflichtet, die Fundsache beim Bürgerservice abzugeben. Als verloren gilt eine Sache übrigens, wenn sie dem Besitzer abhanden gekommen ist, ohne dass dieser weiß, wo sie sich befindet.

Versteigerungen seien ziemlich beliebt. Selten abgeholt und deshalb reichhaltig vorhanden sind neben Schlüsseln auch Handys und Smartphones – zur Verwunderung von Gerres und Jansen. Die Geräte müssen mit entsprechendem Pin vom Besitzer entsperrt werden. „Erst vor zwei Wochen hat im Büro die ganze Zeit etwas gebrummt, und wir haben uns zunächst gewundert, was es ist. Es war tatsächlich ein Handy im Schrank“, sagt Jürgen Gerres und lacht.

Kuriose Fundstücke gibt es natürlich auch. „Wir hatten schon Hörgeräte und Gebisse, aber auch Drohnen. Davon wurden gleich zwei nach dem Hochwasser abgegeben, und jetzt haben wir wieder eine hier“, sagt Iris Jansen. Bargeld werde übrigens nur äußerst selten abgegeben. „Meistens landen zwar Portemonnaies hier – aber ohne Geld“, berichten Jürgen Gerres und Iris Jansen.