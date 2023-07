Historisches Bauwerk : Die alte Bürgermeisterei in Mausbach ist nicht mehr zu retten

Beim Entkernen hat sich erst das Ausmaß des Pilzbefalls an der alten Bürgermeisterei in Mausbach offenbart. Die Stützen werden deshalb bald verschwinden – und mit ihnen das gesamte Gebäude. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Alle Bemühungen waren am Ende vergebens: Mittlerweile steht fest, dass eine Sanierung der alten Bürgermeisterei in Mausbach nicht möglich ist. Dennoch soll sie nach den Plänen des neuen Eigentümers nicht ganz verschwinden.

Man kann Frank Conrads sicherlich nicht den Willen absprechen, die alte Bürgermeisterei in Mausbach zu retten. Einiges hat der neue Eigentümer in den vergangenen Monaten unternommen, um das historische Bauwerk an der Gressenicher Straße vor dem buchstäblichen Verfall zu bewahren. Doch an diesem Nachmittag muss er im Gespräch mit unserer Zeitung einräumen, dass alle Mühen letztlich vergebens gewesen sind.

Im vergangenen August hatte Frank Conrads, der Geschäftsführer der BSR Schotterwerk GmbH und Gesellschafter der Vereinigten Schotterwerke ist, gemeinsam mit seinem Vater Helmut die „Alte Bürgermeisterei GbR“ gegründet und die über Jahre dem Verfall ausgesetzte Immobilie im Ortskern erworben. Der Plan sah vor, zunächst den bei einem Feuer im Februar 2018 schwer beschädigten Dachstuhl zu erneuern und das 1890 fertiggestellte Gebäude anschließend grundlegend zu sanieren.

Es kam dann allerdings ganz anders als geplant. „Beim Abtragen des vom Feuer verursachten Bauschutts ist die Decke teilweise eingestürzt“, berichtet Jörg Beißel von einer ersten unangenehmen Überraschung. Und bei dieser blieb es nicht: Nach dem Abklopfen des Putzes stellte sich heraus, dass nahezu das gesamte Mauerwerk von einem Hausschwamm befallen war. Die Myzelstränge des Pilzes hatten sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durch Fugen und Hohlräume flächendeckend breitgemacht. „Vom Dach bis zum Sockelbereich“, konkretisiert der Architekt aus Aachen und fügt hinzu: „Das Haus ist komplett verseucht. So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Frank Conrads musste diese Nachricht zunächst einmal verarbeiten. „Die Sanierung eines Denkmals ist immer sehr aufwändig. Aber wir hatten uns das Ganze natürlich trotzdem anders vorgestellt.“ Mittlerweile hat der neue Eigentümer ein sogenanntes Schwammgutachten in seinen Unterlagen, das das gesamte Ausmaß des Schadens dokumentiert und auch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) als übergeordnete Denkmalbehörde davon überzeugt hat, dass die im Jahr 2007 von der Stadt Stolberg vorgenommene Unterschutzstellung aufgehoben werden und das Gebäude zum Abriss freigegeben werden sollte.

„Die Gründe dafür sind wirklich mehr als nachvollziehbar“, räumt Bürgermeister Patrick Haas (SPD) ein und bringt beim Ortstermin seine Freude darüber zum Ausdruck, dass der Eigentümer und Investor trotzdem grundsätzlich an seinem Vorhaben festhalten will. Dieses sieht den Bau von insgesamt 33 Studios und Wohnungen mit unterschiedlicher Größe vor. Sie sollen nach der Fertigstellung allesamt vermietet werden.

Info Blick auf die Geschichte des Gebäudes Das um 1890 errichtete Gebäude in Mausbach diente der früher selbstständigen Gemeinde Gressenich als Rathaus – bis zur kommunalen Neugliederung 1972. Im Folgejahr richtete der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes dort seine Zentrale ein. 2007 verließ das DRK Mausbach Richtung Würselen, weil die alte Bürgermeisterei stark sanierungsbedürftig war. Zugleich wurde das Bauwerk in die Denkmalliste der Stadt eingetragen. Außerdem war dort bis 2010 – mit zwischenzeitlichem hausinternen Umzug – die Polizeiwache untergebracht, ehe diese – mit dem Verweis auf zu große bauliche Mängel – nach Vicht umzog. Seitdem steht das Haus leer. Bereits 2007 hatte der mittlerweile gestorbene Seniorenheimbetreiber Hubert Schüller die Immobilie erworben. Er konnte aber sein großes Vorhaben, Haus und Nebengelände zu einem Seniorenheim auszubauen, nicht realisieren. Vor dem Verkauf im August 2022 an Frank und Helmut Conrads war die alte Bürgermeisterei im Besitz einer Erbengemeinschaft gewesen.

Eine Tiefgarage, wie ursprünglich vorgesehen, wird es aber nicht geben. „Der Bau wäre aufgrund der Hanglange enorm aufwändig und teuer“, begründet Jörg Beißel die Abkehr von dieser Maßnahme. Parkraum soll nun ersatzweise an anderer Stelle geschaffen werden: Viel Platz dafür gibt es auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Rewe-Marktes an der Ecke Gressenicher Straße/Dietrich-Bonhoeffer Straße, das Frank und Helmut Conrads zwischenzeitlich ebenfalls erworben haben.

Der ehemalige Haupteingang der alten Bürgermeisterei von hinten betrachtet. Auch dieser Teil ist nicht mehr zu retten. Foto: MHA/Michael Grobusch

Mittelfristig, so kündigen es die beiden an, soll auch dort neuer Wohnraum geschaffen werden. „Zunächst einmal geht es uns aber darum, Parkplätze für den Wohnkomplex an der alten Bürgermeisterei einzurichten“ betont Frank Conrads. Das kann sicherlich parallel zum Abriss der maroden Immobilie geschehen, der in den kommenden Wochen begonnen werden soll. Der Antrag für den Neubau wird nach Aussage von Jörg Beißel bis Mitte August bei der Stadt Stolberg eingereicht. Und in etwa zwei Jahren, schätzt der Architekt, kann das neue Ensemble bezogen werden.

Diese 3D-Pläne vermitteln eine Vorstellung davon, wie der Wohnkomplex an der Gressenicher Straße nach seiner Fertigstellung aussehen wird. Foto: Alte Bürgermeisterei GbR/Jörg Beißel

In dieses soll, das ist der erklärte Wille der Eigentümer, auch ein Teil der Fassade der alten Bürgermeisterei integriert werden – und zwar zur Straßenseite. Dafür wird ein Teil der Steine gesäubert und mit Hitze vom Hausschwamm befreit. „Wir werden dann das vordere Fassadenbild wieder so herstellen, wie es im Moment noch ist und seit mehr als hundert Jahren war“, kündigt Frank Conrads an. Erhalten werden soll auch das Wappen oberhalb des ehemaligen Haupteingangs – notfalls, so Conrads, mit Hilfe einer exakten Nachbildung, falls die Rettung des Original-Mosaiks misslingen sollte.

Auch den ehemaligen Rewe-Markt in Mausbach haben Frank und Helmut Conrads erworben. Hier wollen sie zunächst Parkflächen für den Neubau an der alten Bürgermeisterei schaffen. Foto: MHA/Michael Grobusch