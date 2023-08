Helmut Conrads mit 74 Jahren gestorben : Der Wegbereiter der Euregiobahn ist tot

Stolberg Ohne ihn würde es die Euregiobahn vermutlich nicht geben: Mit der Reaktivierung von stillgelegten Nebengleisen sorgte der Stolberger Unternehmer Helmut Conrads ab 2001 bundesweit für Schlagzeilen.

Weit über seine Heimatstadt hinaus bekannt geworden ist Conrads um die Jahrtausendwende. Als die Deutsche Bahn immer mehr Nebenstrecken stilllegte und das auch auf der Stolberger Talachse machen wollte, gründete Conrads gemeinsam mit seinen Freunden und Geschäftspartnern Ewald Schmitz und Helmut Emden die Euregio Verkehrsschienennetz GmbH (EVS). Diese kaufte die Nebengleise und schuf so – mit Beteiligung des damaligen Geschäftsführers des Aachener Verkehrsverbundes (AVV), Hans-Joachim Sistenich, – die Grundlage für die Euregiobahn. Sie sorgte damals als bundesweites Pilotprojekt für Schlagzeilen und wird bis heute von der Deutsche Bahn im Auftrag des AVV in der Region betrieben wird.

Im Juni 2001 startete der erste Zug von Stolberg -Altstadt aus über Aachen , Kohlscheid und Herzogenrath nach Heerlen. Eschweiler, Weisweiler, Alsdorf und Langerwehe wurden zu weiteren wichtigen Stationen im Netz der Euregiobahn, das auch in Zukunft noch ausgebaut werden soll – unter anderem mit der Anbindung von Breinig Ende 2024/Anfang 2025.

Auch unabhängig von der EVS war Helmut Conrads ein über Jahrzehnte erfolgreicher Unternehmer. Die Geschäftsführung in der von ihm aufgebauten Firmengruppe, zu der neben der EVS auch die Vereinigten Schotterwerke (VSW), die BSR Schotterwerke und das Asphaltmischwerk Stolberg gehören, hat allerdings schon vor deutlich mehr als zehn Jahren sein Sohn Frank übernommen.

Helmut Conrads hat sich vielfältig gesellschaftlich und in Vereinen engagiert. Noch am vergangenen Wochenende war er Zuschauer beim EVS-Cup „seines“ SV Breinig. Kurz danach, in der Nacht auf Montag, ist er dann gestorben.