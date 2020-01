Kostenpflichtiger Inhalt: Machbarkeitsstudie zum ÖPNV : Der Preis entscheidet beim Umsteigen

Der Busverkehr in Stolberg stellt nicht jeden zufrieden – besonders wenn er zum Hauptbahnhof muss. Foto: Jürgen Lange

Stolberg „Eine Grundstruktur ist vorhanden, man muss sie nur erkennen“: Was Gutachter Herbert Eidam vom Kölner Planungsbüro Via zur Gestaltung der Fahrpläne in den Broschüren und Online-Angeboten der Aseag sagt, kann man auf einige Besonderheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Stolberg übertragen.