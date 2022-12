Gesamtschule Stolberg : Der „Kommunikations-Fauxpas“ wird energisch bestritten

Eschweiler/Stolberg Die Kooperation zwischen der Gesamtschule Auf der Liester und der Gesamtschule Waldschule Eschweiler endet im Sommer 2024. Einen „Kommunikations-Fauxpas“ habe es aber nie gegeben, betont der Stolberger Leiter Helge Pipoh.

Unstrittig ist, dass die Kooperation zwischen der Städtischen Gesamtschule Auf der Liester in Stolberg und der Gesamtschule Waldschule in Eschweiler nicht über das Schuljahr 2023/2024 hinaus fortgeführt wird (wir berichteten). Sehr wohl gehen aber die Meinungen darüber auseinander, was zur Beendigung der Zusammenarbeit geführt hat. Energisch widersprechen Helge Pipoh, Leiter der Städtischen Gesamtschule Stolberg, und Jochen Emonds, Leiter der Abteilung III Oberstufe, der im Schulausschuss der Stadt Eschweiler während der Sitzung am 23. November geäußerten Darstellung , mangelnde Kommunikation seitens ihrer Schule sei der Auslöser gewesen.

Ein Umstand, den Helge Pipoh bestätigt. Jedoch sehe er nach wie vor nicht, dass das Interview Neuigkeiten für die Verantwortlichen der Waldschule beinhaltet habe, betont er. „Wir haben schon zum Start der Kooperation zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 in Gesprächen mit der Waldschule klar angesprochen, dass wir anstreben, die Kupferstädter Gesamtschule, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht über eine Oberstufe verfügte, dies aber ab dem Schuljahr 2023/2024 tun wird, mit ins Boot zu holen“, sagt der Schulleiter. Dieses Ansinnen sei auch in einem weiteren Artikel dieser Zeitung vom 31. März 2021 deutlich geworden, in dem unter der Überschrift „Das erste Fazit ist trotz Pandemie positiv“ eine Zwischenbilanz der ersten gut sieben Monate der Kooperation gezogen wurde. In diesem wird Helge Pipoh wie folgt zitiert: „Es ist sehr gut vorstellbar, auch die Kupferstädter Gesamtschule mit ins Boot zu nehmen.“ Mittelfristig, wie Pipoh auch jetzt noch mal unterstreicht. „Nun sind wir einfach erstaunt, dass ein vom Sinn her identischer Satz, der rund eineinhalb Jahre zuvor schon einmal gefallen ist, Mitauslöser für die Beendigung der Kooperation sein soll“, erklärt Oberstufenkoordinator Jochen Emonds. Anstoß nimmt er vor allem an der von Dietmar Schultheis während der Sitzung in der zurückliegenden Woche getätigten Aussage, es handele sich um einen „Kommunikations-Fauxpas der Stolberger Gesamtschule, der so nicht vorkommen sollte“. Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Eschweiler Schulausschusses (SPD) widerspricht er entschieden. Die Stolberger Gesamtschule sei nach dem am 9. September veröffentlichten Interview, aber vor einem Gespräch zwischen beiden Schulen, vom Stolberger Schulamt informiert worden, dass das Eschweiler Schulamt mitgeteilt habe, die Gesamtschule Waldschule wünsche keine Fortsetzung der Zusammenarbeit über das Schuljahr 2023/2024 hinaus.