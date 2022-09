Sanierungsarbeiten : Der Bastinsweiher soll aufgewertet werden

Öffentliche Toiletten : Handlungsbedarf in Sachen „stille Örtchen“ In den Innenstädten Eschweilers und Stolbergs fehlt es an öffentlichen Toilettenanlagen. Die indestädtischen Fraktionen der SPD sowie der Grünen nehmen nun per Antrag einen neuen Anlauf, dies zu ändern. Auch in Stolberg soll sich etwas tun.