Verkauf besiegelt : Das Kloster Zweifall gehört bald der Vergangenheit an

Schwester Maria Regina soll trotz des Verkaufs des Zweifaller Klosters ein lebenslanges Bleiberecht erhalten. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Am Verkauf des Klosters in Zweifall führt offenbar kein Weg mehr vorbei. Ein privater Investor hat den Zuschlag erhalten. Er will das Gebäude für seine private Nutzung herrichten.