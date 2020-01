Dachstuhlbrand : Mehrere Bewohner aus Haus in der Stolberger Innenstadt gerettet

Die Feuerwehr Stolberg ist vor Ort (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Stolberg Am frühen Dienstagmorgen ist in einem Haus in der Stolberger Innenstadt ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Die Bewohner wurden unverletzt evakuiert, die Feuerwehr ist vor Ort. Rund um die Rathausstraße kommt es allerdings zu Verkehrsbehinderungen.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr Stolberg ist das Feuer gegen 6 Uhr im Dachstuhl des Hauses an der Ecke Schellerweg und Rathausstraße ausgebrochen. In der Alarmierung wurde angegeben, dass Menschenleben in Gefahr seien. Die Hauptwache und der zweite Zug der Stolberger Feuerwehr rückte zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen standen rund zehn Personen vor dem Gebäude. Gemeinsam mit der Polizei konnten die Bewohner aus den benachbarten Häusern evakuiert werden, teilte Michael Konrads, Sprecher der Stolberger Feuerwehr, mit.

Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Um das Feuer bekämpfen zu können, waren gleich zwei Drehleitern – eine davon aus dem benachbarten Eschweiler – im Einsatz. Um den Brand bekämpfen zu können, musste das Dach von außen geöffnet werden.

Die Flammen waren allerdings schnell unter Kontrolle, seit rund 8 Uhr laufen die Nachlöscharbeiten. Die Feuerwehr bat allerdings darum, Türen und Fenster in der Umgebung geschlossen zu halten und auch Lüftungen nicht anzuschalten.

Neben Feuerwehr und Polizei waren auch das Ordnungsamt und der Energieversorger vor Ort, der sicherstellte, das in dem brennenden Gebäude Strom und Gas abgestellt wurden. Versorgt wurden die Feuerwehrleute während des mehrstündigen Einsatzes von den Kollegen aus Eschweiler.

Genaue Details zur Brandursache sind derzeit noch unklar, die Begehung könne erst nach Abschluss der Nachlöscharbeiten stattfinden, so die Polizei Aachen am Morgen. Von Seiten der Feuerwehr war man sich allerdings sicher, dass statische Prüfungen am Gebäude erforderlich seien.

Rund um die Rathausstraße und den Schellerweg kann es durch den Einsatz zu starken Verkehrsbehinderungen kommen. Auch der Busverkehr ist davon betroffen: Die Aseag kann aufgrund des Einsatzes derzeit nicht durch die Stolberger Innenstadt fahren. Die Busse umfahren den Bereich und fahren die Haltestellen Finkensief, Mühlener Brücke und Stolberg Hauptbahnhof an. Es kommt durch die Umleitungen zu Verspätungen.

(cheb/se)