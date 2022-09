Versuchter Raub in Stolberg : Couragierter Hausmeister bietet Täter die Stirn

Versuchter Raub in Stolberg

Der unbekannte Täter hat versucht, ein Parkhaus in Stolberg auszurauben. Er flüchtete ohne Beute (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Stolberg Ein unbekannter Mann wollte in der Stolberger Innenstadt an die Einnahmen eines Parkhauses kommen. Der Hausmeister konnte den Raub aber verhindern – dank seiner geistesgegenwärtigen Reaktion.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein Unbekannter am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr den Hausmeister des Parkhauses auf der Grüntalstraße in Stolberg mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe des Geldes aus der Kasse gefordert. Der 64-jährige Simmerather ging daraufhin kurzentschlossen in sein Büro, schloss die Tür hinter sich ab und verständigte die Polizei.