Werbung für Stolberger Weinfest : CDU geht auf Distanz zur Online-Plattform „Mein Stolberg“

Kommunalpolitik unter der Lupe : „Man ist in der Politik in erster Linie seinem eigenen Gewissen verpflichtet“ Pascal van den Berghe sitzt mit seiner Fraktion „Dein Stolberg“ im Stadtrat, gleichzeitig betreibt er seine Facebook-Plattform „Mein Stolberg“. Die Doppelrolle ist nicht unumstritten. Was treibt den 28-Jährigen an? Und welches Verständnis hat er von Politik?