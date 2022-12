ÖPNV-Angebot : Busse im Stolberger Kerngebiet demnächst im 15-Minuten-Takt?

Künftig soll das System der regionalen Busse mit einem Stadtbussystem ergänzt werden, um das ÖPNV-Angebot in Stolberg auszubauen. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Der zuständige Ausschuss hat sich am Mittwochabend mit einem Stadtbussystem für das Stolberger Kerngebiet beschäftigt. In einigen Jahren soll sich das ÖPNV-Angebot für die Bürger so deutlich verbessern.

In Stolberg soll mittelfristig ein Stadtbus-System eingeführt werden. Den Entwurf für die Liniennetzplanung hat der Ausschuss für Klimaschutz, Mobilität und Energie am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Im Kerngebiet sind zusätzliche Routen geplant, die das ÖPNV-Angebot deutlich attraktiver machen sollen.

Das Ziel des neuen Systems, das das regionale Busnetz ergänzen und in Teilen ersetzen wird, ist es, im entsprechenden Gebiet eine 15-Minuten-Taktung anzubieten. Darüber hinaus ist vorgesehen, beim Haltestellenradius nur noch 150 anstatt 400 beziehungsweise 600 Meter anzusetzen.

In einem nächsten Schritt werden die geplanten Linien Anfang 2023 mit der Aseag abgefahren und bewertet. Im Anschluss daran erarbeitet die zuständige Lenkungsgruppe auf Grundlage der Ergebnisse das finale Netz, das wiederum von der Politik beschlossen werden muss.

Eine tatsächliche Einführung des Stadtbusses könnte im besten Fall 2024 erfolgen.