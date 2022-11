Umbauarbeiten : Bushaltestellen in Stolberg werden barrierefrei

Stolberg Dachbegrünung und Leitelemente: Im Stolberger Stadtgebiet soll es künftig nur noch barrierefreie Bushaltestellen geben. Elf davon sollen 2023 umgebaut werden.

Im Vorfeld habe es entsprechende Abstimmungen mit dem Aachener Verkehrsverbund (AVV) gegeben. „Bei der Fülle von Bushaltestellen im Stadtgebiet haben wir erst einmal eine Priorisierung vorgenommen“, erklärt Röhm. Los gehen die Arbeiten 2023 an den Haltestellen Mühlener Brücke (beide Fahrtrichtungen), am Bethlehem-Gesundheitszentrum (beide Fahrtrichtungen), an der Salmstraße (Fahrtrichtung Rathaus), am Münsterbuscher Kreuz (beide Fahrtrichtungen), an der Birkengangstraße (beide Fahrtrichtungen), an der Josefstraße (Fahrtrichtung Mühlener Bahnhof) sowie an der Haltestelle Breinig Denkmal (Fahrtrichtung Breinigerberg).