Wiederaufbau und Modernisierung : Stolberger Bushaltestellen bekommen elektronische Anzeigetafeln

Die Stadt Stolberg hat den Förderbescheid von Go Rheinland für die Aufstellung von 17 dynamischen Fahrgastinformationstafeln erhalten. Foto: MHA/Najoua Taleb

Stolberg In Stolberg werden an gleich mehreren Standorten moderne Anzeigetafeln an Bushaltestellen installiert. Was sie können, wo sie stehen und wie sie für Akzeptanz und Verständnis für Verspätungen sorgen.

Den Wiederaufbau nach der Flut im Juli 2021 als Chance für Modernisierung sehen – so beschreibt es Stolbergs Bürgermeister Patrick Haas (SPD). Als Teil des neuen Mobilitätskonzepts bekommt die Stadt Stolberg elektronische Anzeigetafeln an insgesamt 17 Haltestellen. Die sogenannten dynamischen Fahrgastinformationen (DFI) zeigen in Echtzeit an, wann der Bus am jeweiligen Haltepunkt eintreffen wird.

Der Zweckverband Go Rheinland überreichte nun einen Förderbescheid in Höhe von 964.100 Euro an Haas und Aseag-Vorstand Michael Carmincke. „Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine wichtige Säule“, sagt Stolbergs Bürgermeister. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf knapp über eine Million Euro. Die Stadt übernimmt einen Eigenanteil von 107.000 Euro. „Das ist für uns viel Geld, aber wir haben uns nicht umsonst dem neuen Mobilitätskonzept verschrieben“, erklärt Haas. Aus diesem Grund habe er sich trotz der wirtschaftlichen Lage mit dieser Entscheidung leichtgetan.

Die DFI-Anlagen sollen im ersten Halbjahr 2024 auf der Talachse aufgestellt werden. Am Mühlener Bahnhof werden vier errichtet. Jeweils zwei Anlagen kommen an die Haltestellen Schneidmühle, Mühlener Brücke, Salmstraße, Rosental und Stolberg Rathaus. Auch der Stolberger Hauptbahnhof bekommt eine Anlage, damit vor allem Fahrgäste, die vom Zug in den Bus umsteigen, aktuelle Infos zu den nächsten Abfahrten erhalten. Außerdem sind zwei In-House-Anlagen im Stolberger Ausweich-Verwaltungsgebäude bei Kerpen Datacom (Zweifaller Straße) und im Bethlehem-Gesundheitszentrum geplant.

Norbert Reinkober, Geschäftsführer des Zweckverbands, spricht seinen Respekt für die Stadt Stolberg aus. „Die dramatischen Flutschäden zu beseitigen, war ein dickes Pfund.“ Jetzt gehe es darum, die Infrastruktur zu erweitern – auch mit den Anzeigetafeln. „Kundeninformation ist das A und O. Gerade im Hinblick auf Staus, Fahrermangel und Unfälle ist es notwendig, den Fahrgästen mitzuteilen, ob ein Bus kommt oder nicht“, erklärt Reinkober.

Die Busse der Aseag sind mit GPS ausgestattet. Das heißt, sie funken ständig ihren Standort an die Leitstelle in Aachen. Die kann dann entsprechend den Fahrgästen über die DFI-Säule an der Haltestelle bis auf die Minute genau mitteilen, wann ihr Bus kommt. Verglichen mit der Zeit, wann der Bus eigentlich da sein müsste, rechnet das System zudem die Verspätung aus. Sobald der Bus abgefahren ist, wird ein weiteres Signal gesendet, sodass die Linie aus der Anzeige verschwindet.

„Deshalb sind nicht etwa die Apps oder die Anzeigen das Wichtigste, sondern das gesamte Datenmanagement“, verweist Norbert Reinkober auf „die vielen Daten, die im Hintergrund gepflegt werden müssen“. Außerdem seien die richtige Technik wie auch stabile Mobilfunknetze essenziell. „Die DFIs sind nur die Spitze des Eisbergs“, schließt sich Michael Carmincke an.

Der Aseag-Vorstand betont, dass die Tafeln die Akzeptanz der Kunden steigere. „Die Fahrgäste können gut damit leben, wenn ein Bus sich verspätet – sie wollen aber wissen, wann der Bus kommt.“ Häufig könne die Aseag nichts für die Verspätungen. „Wir teilen uns nun mal die Straßen mit anderen Verkehrsteilnehmern“, erklärt Carmincke. Umleitungen und Unfälle gehörten zum Alltag. Zwar komme der Bus durch die DFIs nicht schneller – aber sie vermittelten den Kunden ein Gefühl von Sicherheit, so der Vorstand.

Für Patrick Haas ist die Errichtung der Anzeigetafeln ein erster Schritt für die Besserung der Vernetzung. Als nächster Schritt stehe die engere Taktung der Busse an, um den ÖPNV weiter attraktiver zu machen.