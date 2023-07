Serie: Zwei Jahre nach der Flut : Bürgermeister Patrick Haas zwischen Ungeduld, Unzufriedenheit und Zuversicht

Zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe hat unsere Redaktion Stolbergs Bürgermeister Patrick Haas zum Interview im provisorischen Verwaltungsgebäude auf dem Gelände der Kerpen Datacom GmbH getroffen. Foto: MHA/Sonja Essers

Interview Stolberg Zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe sind die Spuren der Zerstörung in Stolberg immer noch deutlich sichtbar. Dazu und zu zahlreichen anderen Themen bezieht Bürgermeister Patrick Haas im Interview mit unserer Zeitung Stellung.

Herr Haas, Ihre Eschweiler Kollegin Nadine Leonhardt (SPD) und der gesamte Rat der Nachbarstadt hat dem Wasserverband Eifel-Rur zum zweiten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe eine umfangreiche Mängelliste zugestellt und damit die kollektive Unzufriedenheit mit dem Stand des Wiederaufbaus an den Bach- und Flussläufen zum Ausdruck gebracht. Teilen Sie diese Unzufriedenheit aus Stolberger Sicht?

Haas: Beim Thema Räumung der Flüsse und Bäche ist der Wasserverband in Stolberg nahezu fertig. Das darf man bei der Gesamtbewertung der Lage nicht vernachlässigen. Und dass an mehreren Stellen noch Bigpacks stehen, wo früher Mauern waren, liegt sicherlich auch daran, dass es nicht einfach ist, Unternehmen zu finden, die diese Bachufermauern reparieren oder wiederherstellen – vor allem in der Altstadt. Aber es ist schon sehr schwierig zu erklären, dass darüber hinaus in zahlreichen anderen Bereichen noch gar nichts passiert ist oder nur sehr langsam gearbeitet wird. Deshalb haben Nadine Leonhardt und ich das im Frühjahr in unserem gemeinsamen Brief auch noch einmal sehr deutlich angesprochen.

Auf die Antwort haben Sie fast einen Monat warten müssen. Ist danach noch etwas passiert?

Haas: Wir hatten im Anschluss noch einmal einen gemeinsamen Termin mit dem Wasserverband, bei dem wir die Projekte besprochen haben. Dabei ging es zum Beispiel darum, wie man die Genehmigung und den Bau der Regenrückhaltebecken in Mulartshütte beschleunigen kann. Darüber habe ich mich auch mit unserem Regierungspräsidenten Thomas Wilk ausgetauscht, der die bürokratischen Hürden auch senken möchte. Ich habe das Gefühl, dass er das auch angehen wird.

Und wie fällt Ihre Bewertung der Arbeit des Wasserverbandes aus?

Haas: Insgesamt muss ich festhalten, dass viele Maßnahmen viel zu lange dauern. Das ist für die Menschen sehr unbefriedigend. Und für mich als Bürgermeister auch. Der Wasserverband ist ein Umlageverband. Wenn er mit der Bewältigung der Aufgaben überfordert ist, dann müssen wir als Mitgliedskommunen darauf hinwirken, dass die Strukturen so geändert werden, dass das nicht mehr der Fall ist. Wir haben in Stolberg jetzt eine Wiederaufbaugesellschaft gegründet, weil wir gesehen haben, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind und die Herausforderungen so enorm sind, dass sie mit den normalen Verwaltungsstrukturen nicht zu bewältigen sind.

Erst das Abrisskonzept, dann der Abriss: Weil im Rathaus viel Asbest verbaut worden ist, steht das Verwaltungsgebäude nach Aussage von Patrick Haas immer noch. Ende des Jahres soll aber mit dem Rückbau begonnen werden. Foto: MHA/Micjhael Grobusch

Wenn es stark und anhaltend regnet, werden viele Menschen aufgrund der Ereignisse vom 14. und 15. Juli 2021 nervös. Zuletzt war das am 22. Juni der Fall. Wie erleben Sie solche Situationen?

Haas: Für mich als Bürgermeister und uns als Stadt sind diese Situationen mit besonderen Herausforderungen verbunden. Das gilt natürlich vor allem für die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr. Auf der einen Seite möchten wir dann kommunizieren, wie es aussieht und dass man sich in der Regel keine Sorgen machen sollte. Andererseits ist es wichtig darauf hinzuweisen, worauf man aufpassen sollte. Das Thema Kommunikation ist herausfordernd. Wer so etwas wie die Hochwasserkatastrophe erlebt hat, der wird davon nicht mehr losgelassen. Und wenn man von der Flut persönlich getroffen worden ist und dann kommt wieder starker Regen, dann spielt sich das Erlebte vor den Augen wieder ab.

Nicht jeder hatte Verständnis dafür, dass Sie am 22. Juni sehr frühzeitig den Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen haben. In den kritischen Kommentaren hieß es, das sei übertrieben und löse unnötig Ängste aus.

Haas: Ich finde, dass man im Zweifelsfall einen Krisenstab relativ schnell einberufen kann und das im Sinne der Sicherheit auch tun sollte. Im Zweifelsfall sollte man auch eher ein bisschen mehr kommunizieren und den Menschen damit glaubhaft vermitteln, dass wir einen permanenten Blick auf die Lage haben. Natürlich ist das mit dem „Risiko“ verbunden, dass ein Tiefdruckgebiet einfach an uns vorbeizieht und die Situation völlig harmlos bleibt. Ich halte das aber dennoch für sehr sinnvoll und angebracht und würde es deshalb auch wieder so machen.

Viele Menschen wünschen sich ein deutliches Zeichen beim Wiederaufbau und als solches konkret den baldigen Abriss des Rathauses. Warum dauert es damit so lange?

Haas: Ich kann diesen Wunsch verstehen. Das wäre sicherlich das richtige Zeichen, wir können es aber aktuell noch nicht setzen, weil der Abriss noch nicht umsetzbar ist. Das ist auch schade, weil man mit dem Platz, der durch den Abriss geschaffen würde, kreativ umgehen könnte. Das große Problem beim Rathaus ist der verbaute Asbest. Für den muss man ein sehr gutes Abrisskonzept haben. Deshalb müssen wir Sorgfalt vor Eile walten lassen. Aber Ende des Jahres wird es endlich losgehen mit dem Abriss.

Und wie sieht es mit dem alten Rathaus aus?

Haas: Das alte Rathaus wird zunächst autark behandelt und deshalb unabhängig vom Abriss und Neubau des neuen Rathauses saniert. Dazu sind die Aufträge jetzt erteilt worden. Es ist ein wichtiges Ziel, wieder eine Anlaufstelle in der Innenstadt zu schaffen. Dann können auch die Ratssitzungen und weitere Sitzungen und Versammlungen dort wieder stattfinden und nicht nur in Münsterbusch. Nichts gegen Münsterbusch, aber das Jugendheim ist sicherlich überlastet – und die Anwohner auch.

Neben dem Wiederaufbau hat die Stadt noch zahlreiche weitere Bauprojekte auf der Agenda.

Haas: Ja, das ist zutreffend. Wir müssen einen gewaltigen Sanierungs- und Investitionsstau abarbeiten und darüber hinaus noch unsere Innenstadt wieder aufbauen. Vor dem Hintergrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in der offenen Ganztagsgrundschule wird uns das Thema Schulerweiterungen beispielsweise stark beschäftigen. In einzelnen Fällen sind wir auch schon in konkrete Planungen eingestiegen. Das gilt zum Beispiel für die Grundschule Büsbach, wo uns – auch aufgrund des Gesamtzustandes des Gebäudes – eine große Baumaßnahme bevorsteht. Das wird eins der wichtigsten Schulprojekte sein neben der Sanierung des Goethe-Gymnasiums und der Förderschule Talstraße.

Können Sie schon Näheres zu den Plänen für die Schulen sagen?

Haas: Es gibt für jede Grundschule erste Pläne. Die werden wir zum gegebenen Zeitpunkt im Rahmen eines Gesamtprojektes vorstellen. Das ist auch deshalb wichtig, um eine verzögernde Prioritäten-Diskussion mit der Politik zu vermeiden. Die wichtigste Frage bei der Festlegung der Prioritäten muss lauten: Welche Maßnahme hat den größten positiven Einfluss auf jeden einzelnen Schüler? Und nicht: Welcher Ortsteil hat den wichtigsten Ratsvertreter?

„Ich finde, dass man im Zweifelsfall einen Krisenstab relativ schnell einberufen kann und das im Sinne der Sicherheit auch tun sollte“, sagt Patrick Haas. Im März und zuletzt am 22. Juni hatte der Bürgermeister dies auch entsprechend veranlasst. Foto: MHA/Michael Grobusch

Wie beim Wiederaufbau entlang der Bäche und Flüsse geht vielen Menschen auch der Wiederaufbau der Stadt nicht schnell genug. Was können Sie diesen Menschen sagen?

Haas: Ähnlich wie viele Bürger bin auch ich ungeduldig. Aber es muss alles gut geplant und vorbereitet sein. Außerdem wollen wir die Dinge konzeptionell angehen und nicht alles einfach nur wieder in seinen alten Zustand versetzen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Mobilität in der Innenstadt. Da haben wir viele Sondergesprächsrunden unter anderem mit den Unternehmen und der Politik einberufen. Gefühlt hat sich mittlerweile fast jeder der Mobilitätswende verschrieben. Aber wenn von den 97 Prozent der Straße, die im Moment von Autos genutzt wird, nur zehn Prozent wegfallen sollen, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Es geht natürlich schneller, die Innenstadt einfach wieder schön zu machen, ohne sich konzeptionell mit dem sich verändernden Leben der Menschen auseinanderzusetzen. Aber wir möchten nicht dieselben Fehler machen, die bei der letzten Umgestaltung der Innenstadt gemacht worden sind. Da kamen beispielsweise Fahrradwege in den Planungen gar nicht vor. Stattdessen ist dem Parken am Straßenrand viel Platz eingeräumt worden. Mit den neuen Planungen wollen wir nun aber gute Angebote für alle Mobilitätsformen und mehr Aufenthaltsqualität schaffen. Es wäre also insgesamt völlig kurzsichtig, nicht konzeptionell zu denken und zu planen. Und wir möchten nicht kurzsichtig handeln.

Sie haben bereits das alte Rathaus erwähnt. Auch die Stadthalle fehlt seit dem Hochwasser als Veranstaltungsort. Dort scheint sich allerdings etwas zu tun.

Haas: Genau. Die Stadthalle wird wieder Veranstaltungsstätte. Dort soll es am 1. Januar 2024 losgehen. Wir als Stadt möchten natürlich auch wieder eine Kooperation mit den Eigentümern eingehen und haben bereits Gespräche geführt. In den kommenden Wochen werden wir uns weitere Gedanken machen. Da geht es dann beispielsweise um Themen wie eine vernünftige Beschallung und Dekoration, aber auch um die Frage, welche Vereine die Halle nutzen können und für welche öffentlichen Veranstaltungen sie gebraucht werden könnte.

Das bedeutet dann auch, dass der mobile Spielplatz, der sich momentan noch vor der Stadthalle befindet, spätestens zur Eröffnung abgebaut wird?

Haas: Das wird so sein. Ich höre zwar von vielen Seiten, wie schlimm es dort ist, aber ich finde, dort ist genau der richtige Ort für einen Spielplatz. Er wird gut angenommen, und das ist wichtig. Ich glaube, dass dieser Platz wirklich sinnvoll ist.

Hat sich mit der Wiedereröffnung der Stadthalle Ihre Idee von einem Indoor-Spielplatz erledigt?

Haas: Nein. Wir schauen uns gerade nach anderen Räumen um, die alternativ infrage kommen könnten.

Raumnutzung ist ein Thema, das Sie noch in anderer Hinsicht beschäftigt: Wie sieht es diesbezüglich mit den Kirchen auf der Liester und in der Velau aus?

Haas: Auf der Liester arbeiten wir jetzt schon sehr lange an einem Konzept. Deshalb bin ich verwundert, dass es immer noch kein Ergenis gibt und nun neue Erwägungen angeführt werden, was das Thema Investoren angeht. Ich glaube, wir haben einen tollen Aufschlag mit dem Geschwister-Scholl-Platz gemacht, um das gesellschaftliche Leben auf der Liester zu reaktivieren. Die Kirche gehört zu unserem sozialen Konzept dazu. Deshalb kann ich nur hoffen, dass wir zu einer Lösung kommen werden.

Und wie sieht diese Lösung Ihrer Meinung nach aus?

Haas: Ich möchte, dass die Kirche ein Veranstaltungsort für alle wird. Wichtig ist ein rundes Konzept dafür. Der Stadtteil ist nun allein aufgrund des Platzes wieder attraktiv. Das ist Stadtentwicklung, von der man träumt. Die Liester wird nun auch wieder von den Menschen gelebt, zum Beispiel durch die Initiative „Lebendige Liester“. Das müssen wir weiter forcieren.

Und wie ist die Situation in der Velau?

Haas: Unser Ziel ist, dass dort eine Sportstätte entsteht, aber auch die Gemeinde weiter Räume zur Verfügung stehen hat. Aber wir als Stadt können nicht noch ein weiteres Bauprojekt in unsere Liste aufnehmen. Das funktioniert nach der Flut einfach nicht. Die Kirche wiederum traut sich das Projekt in Eigenregie nicht zu. Deshalb müssen wir jemand Drittes ins Boot holen. Wir erarbeiten gerade, wie das konzeptionell aussehen kann und wreden dieses Konzept dann der Politik vorstellen.

Den neugestalteten Geschwister-Scholl-Platz sieht der Bürgermeister als Zeichen für eine wieder lebendige Liester. Mit der zukünftigen Nutzung der Pfarrkirche als Bürgerzentrum will Patrick Haas den positiven Trend weiter stärken. Foto: Dirk Müller

Die Politik ist ein gutes Stichwort. Sie sind zwar Bürgermeister, die Mehrheit im Stadtrat haben Sie aber nicht hinter sich. Wie funktioniert das?

Haas: Es gibt sicherlich Höhen und Tiefen in der Zusammenarbeit. Aber man bekämpft sich nicht, sondern versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. Außerdem ist der Draht zueinander seit der Flut enger. Ich habe darüber hinaus natürlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit den beiden Beigeordneten. Die ist sehr wichtig.

Zwei Jahre sind seit der Hochwasserkatastrophe nun vergangen. Was macht dieser Jahrestag mit Ihnen persönlich? Kommen bei Ihnen besondere Erinnerungen hoch, oder ist er für Sie ein ganz normaler Tag?

Haas: Einen normalen Tag habe ich seit dem 14. Juli 2021 nicht mehr gehabt, weil immer wieder Aufgaben hinzukommen, die etwas mit der Flut und ihren Auswirkungen zu tun haben. Diese Aufgaben sind dann trotz der ohnehin schon großen Arbeitsbelastung zu bewältigen. Ich spreche oft von Chancen, aber sehe natürlich auch, was alles passiert ist. Bei all den Chancen, die es gibt, sind da auf der anderen Seite auch viele Menschen, die emotional, finanziell oder sozial durch eine solche Katastrophe auf der Strecke bleiben. Diese Schicksale sieht man, wenn man durch die Straßen geht. Natürlich ist es mein Ziel, dass am Ende alle glücklich und zufrieden sind. Aber man muss auch realistisch sein.

Und was macht das mit Ihnen?

Haas: Ich sehe mich verpflichtet, die Stadt so gut und so schnell voranzubringen, wie es eben geht. Natürlich bin ich diesbezüglich manchmal unzufrieden. Ich finde, die Menschen haben jetzt eine noch bessere Zukunft verdient, wenn man in der Rückschau sieht, was sie alles erlebt haben. Aber wir waren vor der Flut auch keine perfekte Stadt. Auch zu dieser Zeit waren die Herausforderungen bereits groß. Ich würde viel mehr Themen gerne jetzt schon angehen, aber damit würde ich wegen der aktuellen Aufgabenfülle einfach von anderen zu viel verlangen. Eine nachhaltig erfolgreiche Stadtentwicklung braucht auch ihre Zeit. Dass wir überhaupt das soziale und gesellschaftliche Leben so aufrecht erhalten und auch wieder in normale Bahnen gelenkt haben, ist ein großer Erfolg. Aber es bleiben noch viele Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen. Wir in Stolberg müssen zusammenhalten – auch wenn es schon mal unterschiedliche Meinungen gibt.