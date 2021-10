Stolberg-Atsch : Brand in Lagerhalle, Straße zeitweise gesperrt

Die Steinbachstraße in Stolberg-Atsch ist wegen der laufenden Löscharbeiten aktuell gesperrt. Foto: MHA/Ralf Roeger

Stolberg Wegen Löscharbeiten in Stolberg-Atsch war die Steinbachstraße am Donnerstagnachmittag vorübergehend gesperrt. In einer Lagerhalle ist zuvor ein Brand ausgebrochen.