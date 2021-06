Waldbrand in Stolberg : Brand auf dem Hammerberg

Teile des Hammbergs stehen in Flammen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Stolberg Am Dienstagabend hat auf dem Hammerberg in Stolberg ein Gartenhäuschen gebrannt, direkt am Wald. Die Hintergründe sind noch unklar.