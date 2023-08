Fünf Bereiche abgesperrt : Erneute Bombendrohung im Stolberger Jugendamt

Bombendrohung: Das Familienbüro an der Rathausstraße 61 ist eine der fünf aktuell evakuierten Dienststellen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Im Jugendamt der Stadt Stolberg ist eine telefonische Bombendrohung eingegangen. Der dadurch ausgelöste Einsatz der Polizei läuft derzeit an fünf Stellen in der Innenstadt.

Zum zweiten Mal nach dem 19. Juli ist bei der Stadt Stolberg am Mittwochmittag eine telefonische Bombendrohung eingegangen. Das hat Pressesprecher Tobias Schneider auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.

Demnach ist bei der Verwaltung ein Telefonanruf eingegangen und behauptet worden, dass im Jugendamt eine Bombe versteckt worden sei. Nach der Hochwasserkatastrophe ist das Amt auf fünf Standorte verteilt worden. Drei liegen an der Rathausstraße, ein vierter im provisorischen Verwaltungsgebäude an der Frankentalstraße. Der fünfte Standort ist das Josephshaus am Kaplan-Joseph-Dunkel-Platz.