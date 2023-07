Eckpunktepapier zur Krankenhausreform : Bethlehem-Geschäftsführer kritisiert Gesundheitsminister scharf

Das Eckpunktepapier zur Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach kritisiert Bethlehem-Geschäftsführer Dirk Offermann scharf. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Die geplante Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sorgt bei Dirk Offermann für großen Unmut. Der Geschäftsführer des Bethlehem-Gesundheitszentrums in Stolberg will sich dafür einsetzen, dass das Eckpunktepapier so nicht umgesetzt wird.

„Ich bin absolut fassungslos und enttäuscht, dass Bund und Länder das Krankenhaussterben einfach so hinnehmen“, wählt Dirk Offermann deutliche Worte und fügt hinzu: „Wir reden hier nicht über Qualität, sondern über Geld. Und es ist feige, das nicht auszusprechen. Wir haben keine schlechte Qualität in den Behandlungen – nicht in Stolberg, nicht in der Städteregion Aachen, nicht in Deutschland.“

Den Geschäftsführer des Bethlehem-Gesundheitszentrums in Stolberg beschäftigt in diesen Tagen vor allem ein Thema: das Eckpunktepapier zur geplanten Krankenhausreform, das Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun vorgestellt hat. „Ich bin nicht entspannt, sondern hell aufgeregt. Natürlich sind wir bereit für Veränderungen, aber das Wichtigste ist, dass wir die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Das ist Teil des Grundgesetzes.“ Sollte das Eckpunktpapier so umgesetzt werden, sieht Offermann diese nicht mehr gegeben. Doch dazu später mehr.

Besagtes Eckpunktpapier umfasst im Grunde drei große Themenfelder: Krankenhausplanung, Krankenhausfinanzierung und Hilfsmittel. Im Kern sehen die Pläne vor, das Vergütungssystem zu ändern – von den jetzigen Fallpauschalen zur sogenannten Vorhaltefinanzierung. „Die Krankenhäuser befinden sich in einem Hamsterrad“, sagt Offermann. „Um die Kosten decken zu können, müssen Patienten behandelt werden, die Umsatz bringen. Wenn die Kosten steigen, muss zwangsläufig mehr Umsatz her, also müssen mehr Patienten behandelt werden. An der Stelle ist das Gesundheitssystem doch krank, oder?“

Der Plan der Regierung ist, dass die Einrichtungen vom finanziellen Druck befreit werden, und die Anzahl der Fälle nicht mehr so stark die Einkünfte der Kliniken bestimmen. Es ist eine Vergütung für das Vorhalten von Leistungen vorgesehen. „Die Idee der Daseinsvorsorge ist grundsätzlich gut. Corona hat gezeigt, dass es kein einziges Krankenhaus hätte weniger geben dürfen – und dabei hatten wir in Deutschland keine Verhältnisse wie in Italien oder Spanien“, betont Dirk Offermann.

Das sei auch in der Zeit nach dem verheerenden Hochwasser, das Mitte Juli 2021 große Teile von Eschweiler und Stolberg zerstörte und auch das St.-Antonius-Hospital für drei Monate zum Schließen zwang, deutlich geworden. „In dieser Zeit herrschte in allen Notfallambulanzen in der Städteregion absolutes Chaos. Und das war nur ein überschaubarer Zeitraum. Ich möchte nicht wissen, wie es sein würde, wenn ein Haus schließen müsste.“

Kritik übt Offermann vor allem an der geplanten Herangehensweise der Finanzierung. „Wenn man sicherstellen möchte, dass es Krankenhäuser weiterhin gibt, ist das grundsätzlich eine gute Sache. Aber auf diese Weise wird es nicht funktionieren.“ Um das zu verdeutlichen, nutzt der Geschäftsführer ein Beispiel. „Auf der einen Seite gibt es Krankenhaus A. Das macht im Jahr vier Millionen Euro Gewinn. Auf der anderen Seite gibt es Krankenhaus B. Das macht im Jahr vier Millionen Euro Verlust. Beide Häuser haben ein Budget von 100 Millionen Euro. Im Rahmen der Vorhaltefinanzierung bekommen beide jeweils 60 Prozent des Umsatzes ohne einen einzigen Patienten zu behandeln. Die restlichen 40 Millionen müssen trotzdem erwirtschaftet werden“, sagt der Geschäftsführer und ergänzt: „Wir werden also dennoch jeden einzelnen Patienten brauchen. Wo ist also das Ende des Hamsterrads?“ Dieses könne nur mit einer 100-prozentigen Vorhaltefinanzierung erreicht werden – so, wie beispielsweise bei der Feuerwehr.

Darüber hinaus sollte eine Umverteilung der Gelder erfolgen. „Es wäre doch viel sinnvoller, wenn Krankenhaus B mehr Geld bekommt, um den Verlust zu minimieren und Krankenhaus A somit weniger Geld bekommt – Daseinsvorsorge bedeutet, dass beide existieren können“, meint Dirk Offermann und ergänzt: „Die Häuser, die rote Zahlen schreiben, nehmen zu. Vor allem in ländlicheren Gegenden. Sollte das Eckpunktepapier so umgesetzt werden, nehmen die Verantwortlichen nicht nur Insolvenzen in Kauf, sie garantieren sie sogar. Ohne garantierte Hilfen gibt es dann keine Chancen mehr, aus den roten Zahlen zu kommen.“

„Die Hilfen sollten nicht denen zukommen, die sie nicht brauchen. So schüttet man das Geld mit der Gießkanne aus“, meint der Geschäftsführer. Und wo sieht Dirk Offermann das eigene Haus? „Irgendwo zwischen Krankenhaus A und Krankenhaus B. Wir werden das, was kommt, in Stolberg aushalten. Das wird aber nicht überall der Fall sein. Und ich finde, man muss sich gerade mit den defizitären Häusern solidarisch erklären, wenn man Daseinsvorsorge will.“

Im geplanten System könne die Finanzierung nur über dauerhafte Hilfen funktionieren. „Aber eine gute und solide Finanzierung erfordert in der Regel keine Hilfsmittel“, meint Dirk Offermann. „Oder man geht zurück zur Selbstkostendeckung“, nennt er die, seiner Meinung nach, beste Lösung des Problems. Diese galt bis 1992 für die Finanzierung der Krankenhauskosten. Nach diesem System mussten die Selbstkosten eines Krankenhauses – also alle Kosten, die für die Behandlung von Patienten entstehen – durch die von den Krankenkassen zu zahlenden Pflegesätze und durch die Investitionskostenfinanzierung der öffentlichen Hand vollständig gedeckt werden. „Ich befürchte allerdings, dass das nicht gewollt ist, weil man den Häusern, die Gewinn machen, diesen nicht wegnehmen möchten. Aber Krankenhäuser sollten grundsätzlich weder Gewinn noch Verlust machen. Sie sollte da sein, um den Menschen zu helfen.“

Wenn es um die Krankenhausreform geht, empfindet der Geschäftsführer derzeit eine Art „Grundverärgerung“. „Ich habe das Gefühl, dass die Verantwortlichen nicht wissen, was sie tun. Wir vor Ort wissen, wie der Alltag funktioniert. Warum werden wir nicht gefragt?“ Der Beirat, der Bundesgesundheitsminister Karl Lautermann berät, besteht aus insgesamt 30 Mitgliedern. An der Zusammensetzung übt Dirk Offermann allerdings Kritik. „Diese Runde besteht ausschließlich aus Maximalversorgern (Krankenhäuser mit mehr als 800 Betten Anm. d. Red.) oder Vertretern aus Unikliniken. Warum spielen die Häuser mit 200 oder 300 Betten keine Rolle?“ Das Bethlehem hat derzeit eine Kapazität von 263 Betten.

Ein weiterer wichtiger Teil des Eckpunktpapiers soll zudem die Verteilung genau definierter Leistungsgruppen sein. Heißt: Mit diesen sollen Qualitätskriterien klar definiert werden, die Kliniken erfüllen müssen, um entsprechende Leistungen anbieten und abrechnen zu können. Mit den Gruppen soll sichergestellt werden, dass bundesweit die gleiche Versorgung mit der gleichen Qualität angeboten wird. Es soll eine geplante Übergangsphase geben. In dieser soll transparent gemacht werden, welche Kliniken bestimmte Leistungsgruppen erfüllen können. Erfüllen sie diese Kriterien nicht, können sie die Leistungen dennoch zunächst weiterhin anbieten. Nach der Übergangsphase werden sie allerdings nicht mehr bezahlt.

Das Bethlehem-Gesundheitszentrum in Stolberg. Foto: zva/Jürgen Lange

„Diesen Prozess haben wir in Nordrhein-Westfalen schon hinter uns. Wir wissen, wie es funktioniert, und davor muss wirklich niemand Angst haben. Die meisten Häuser werden die Kriterien für die Grund- und Regelversorgung vor Ort weiterhin erfüllen. Wir haben sogar freiwillig Leistungen abgegeben, weil sie bei uns einfach nicht so oft angeboten wurden“, meint Offermann und nennt Operationen an der Leber und die Behandlung von Speiseröhrenkrebs als Beispiele.

In der derzeitigen parlamentarischen Sommerpause wird der Gesetzesentwurf zur Krankenhausreform erarbeitet werden. Ende dieses Jahres soll der Bundestag schließlich darüber abstimmen. Zum 1. Januar 2024 soll das Gesetz nach dem Willen der Bundesregierung schließlich in Kraft treten. „Dann fangen die Dinge aber gerade einmal an sich zu bewegen. Und 2027 sollen sie dann zu einem hoffentlich guten Ende kommen“, erklärt Dirk Offermann.