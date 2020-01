Berufskolleg Stolberg/Simmerath geräumt : Wurde Reizgas im Schulgebäude versprüht?

Stolberg Schock im Stolberger Berufskolleg: Weil eine Schülerin über eine Atemwegsreizung geklagt hatte, wurde die Schule am Dienstagmittag geräumt. Die Feuerwehr ging anschließend auf Ursachensuche.

Einsatzreich ging es für die Stolberger Feuerwehr am Dienstag weiter. Nach dem Dachstuhlbrand in der Innenstadt am frühen Morgen wurden die Einsatzkräfte am Mittag zum Berufskolleg an der Straße Obersteinfeld gerufen.