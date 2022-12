Projekt in Stolberg : Beratungsbüro nimmt Pläne für Factory Outlet Center unter die Lupe

Stolberg Ab Anfang des Jahres berät ein externes Büro die Stadt Stolberg zum geplanten Factory Outlet Center. Von den Einschätzungen der Experten wird das weitere Vorgehen maßgeblich abhängen.

In den vergangenen Wochen hatten sich Unzufriedenheit und auch Ungeduld breit gemacht in Stolberg, wenn es um das Thema Factory Outlet Center ging. Das hatte natürlich maßgeblich damit zu tun, dass sich die angestrebte Einstellung von Rolf Zimmermann als Geschäftsführer der Fabrikverkauf Stolberg Infrastruktur GmbH zunächst verzögert und am Ende sogar zerschlagen hatte. Deshalb ist weiterhin Patrick Haas in kommissarischer Funktion verantwortlich und wird das vorerst auch bleiben.