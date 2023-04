„Schwierige Marktlage“ : Baukosten für den Steinweg steigen um mehrere Millionen Euro

Stolberg Anfang der Woche haben die Sanierungsarbeiten der Flutschäden am Steinweg begonnen. Nachdem feststand, dass die Bauzeit länger wird, gibt es nun auch Neuigkeiten zu den Kosten.

Dass zwischen einer Kostenschätzung und den späteren tatsächlichen Kosten ein enormer Unterschied liegen kann, zeigt sich an den Bauarbeiten im Steinweg . Ganz ursprünglich war die Flutsanierung mit 3,9 Millionen Euro angesetzt. Dann waren die Kosten vor allem wegen der Wahl des teureren, aber aus verschiedenen Gründen bevorzugten Natursteinpflasters auf 6,1 Millionen gestiegen. Diese Summe hatte unsere Zeitung bis zuletzt genannt, doch auch sie ist nicht mehr aktuell. Inzwischen stehen rund neun Millionen Euro in der Planung, wie Tobias Röhm berichtet.

Die Gründe für den erneut deutlichen Anstieg sieht der Erste und Technische Beigeordnete der Stadt Stolberg vor allem in der momentanen Markt- und Angebotslage. „Die Auslastung der Unternehmen ist so hoch, dass die Situation in der gesamten Baubranche schwierig ist“, stellt Röhm fest. Das führe dazu, dass es auf Ausschreibungen von Bauleistungen nur relativ wenige oder sogar gar keine Angebote geben würde.