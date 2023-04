Noch zwei Filialen übrig : Bankensterben in der Stolberger Innenstadt

In Stolberg hat die Postbank ihren Service nun eingestellt. Von acht Bankfilialen sind in der Stolberger Innenstadt noch zwei übrig. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Stolberg Die Postbank hat ihren Service in Stolberg eingestellt. Von ehemals acht Geldinstituten an der Rathausstraße sind nur noch zwei übrig. Eine Bestandsaufnahme.

Ein Leser unserer Zeitung ist Postbank-Kunde und begibt sich in die Stolberger Innenstadt. In der bisherigen Postbank-Servicestelle an der Rathausstraße findet er Postdienstleistungen, Schreib- und Tabakwaren sowie eine Lotto-Annahmestelle und mehr – allerdings keinen Postbank-Service, denn diesen gibt es dort nicht mehr. „Das ist, da Partner der Postbank in ganz Stolberg fehlen, ein weiterer unsozialer Schritt der Postbank“, sagt der Mann, der sich schon zuvor geärgert habe.

„Ich denke da an das Hin und Her vor der Verlegung und Schließung der alten Postniederlassung und den unverschämten Schließzeiten, die damals mitten am Tag und nicht angekündigt waren, sowie die unerträgliche Kommunikationsweise in der Hochwasser-Schadenszeit. Es war eine Zumutung, da an Informationen zu kommen.“ Anzumerken ist allerdings, dass die Postbank zur Deutschen Bank AG gehört und der Postbank-Service lediglich in der einstigen Postfiliale und dann in der Post-Servicestelle an der Rathausstraße untergebracht war.

Dass es nunmehr gar keine Postbank-Servicestelle mehr in Stolberg gibt, bestätigt Hartmut Schlegel: „In Stolberg hatte die Postbank keine Filiale. Stattdessen gibt es dort eine Partnerfiliale der Deutschen Post AG, die bis zum 15. März einfache Finanzdienstleistungen wie Ein- und Auszahlungen sowie die Annahme von Überweisungen angeboten hat. In Absprache mit der Deutschen Post AG ist dieser Service eingestellt worden“, sagt der Mediensprecher der Postbank. Wie andere Institute auch prüfe die Postbank auf Basis des Kundenverhaltens laufend ihr Service- und Vertriebsnetz.

„Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung im Verhalten der Kunden. Dieser Trend hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie nochmals verstärkt. Wir stellen fest, dass unsere Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Das gilt sowohl für das klassische Onlinebanking als auch für den Online-Abschluss von Produkten wie privaten Ratenkrediten, aber auch für ergänzende Angebote wie die virtuelle Verbindung zu unseren Beratern“, beschreibt Hartmut Schlegel. „Diese Veränderungen führen dazu, dass Kunden die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nachfragen.“

Das Ende des Postbank-Services ist ein weiteres Kapitel des Bankensterbens in Stolberg und insbesondere in der Innenstadt, deren Rathausstraße einst eine kleine „Wall Street“ an der Vicht war. Am Bastinsweiher residierte früher eine Niederlassung der Landeszentralbank – lang ist es her – und dort, wo die Wabe vor der Flutkatastrophe ihr Sozialkaufhaus betrieb, war einst die Dresdner Bank beheimatet. Neben der Villa Lynen befand sich früher eine Filiale der Deutschen Bank. Nachdem diese Geldinstitute die Stolberger Innenstadt verlassen haben, sorgte die Hochwasserkatastrophe für einen Doppelschlag.

Die vormals unter den Namen Kundenkreditbank KKB und dann Citibank firmierende Targobank gegenüber der Stadthalle fiel der Flut ebenso zum Opfer wie die Commerzbank gegenüber vom früheren Standort der Deutschen Bank neben der Villa Lynen. Nach der Einstellung ihres Services ist mit der Postbank jetzt das sechste Geldinstitut aus der Innenstadt abgewandert – von einst acht Banken verbleiben mit der Sparkasse und der VR-Bank gerade einmal zwei.

Von „seiner Postbank“ ist unser Leser besonders enttäuscht: „Früher gab es Servicestellen in der Innenstadt, in Breinig, in Mausbach und am Donnerberg. Mit und mit sind sie alle weggebrochen. Auch beim Partner Deutsche Bank in Aachen-Brand ist zum Beispiel Bareinzahlung nicht möglich, und es gibt genug Leute in Stolberg, die nicht mal eben nach Eschweiler ausweichen können.“ Der Postbank-Mediensprecher räumt ein: „Die nächste Filiale der Postbank mit Vollsortiment einschließlich Beratung befindet sich in Eschweiler.“