Ausstellung wird eröffnet : Ein Abenteurer zeigt seine Werke

Manfred Kistermann stellt seine Werke im Museum Zinkhütter Hof aus. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Stolberg Unter dem Motto „Ganz großer Bahnhof“ eröffnet Manfred Kistermann am 12. Dezember seine Fotoausstellung im Museum Zinkhütter Hof in Stolberg. Seit 50 Jahren ist er mit kleinen und großen Kameras unterwegs.

Manfred Kistermann ist ein Abenteurer, einer, der das Leben in allen Facetten kennengelernt hat – oft schweigend, mit offenen Augen, furchtlos, staunend, unbeirrbar und den bewegenden Momenten mit ihrer sehr speziellen Ästhetik tief verbunden. Das beweist er bei seiner Fotoausstellung unter dem doppelsinnigen Motto „Ganz großer Bahnhof“ ab Sonntag, 12. Dezember, bis zum 30. Januar 2022 im Museum Zinkhütter Hof in Stolberg.

Der Aachener Fotojournalist, Jahrgang 1949, hat die Welt gesehen und wird bis heute nicht müde, sie in seinen Fotoarbeiten zu beschreiben, liebevoll oft, denn bei aller Sachlichkeit mag er die empfindsamen Momente, wie das sich küssende selbstvergessene Pärchen oder die Menschen mit Hunden in der futuristischen Architektur eines Bahnhofs wie Liège-Guillemins, einem Meisterwerk der Architektur des Spaniers Santiago Calatrava, der das neue Bahnhofsgebäude am Rande von Lüttich zwischen 1996 und 2009 in ein Wunderwerk aus Glas, Stahl und weißem Beton verwandelte.

Menschen beobachten

Seit der Eröffnung 2009 hat Kistermann, der seit 50 Jahren mit kleinen und großen Kameras in der Hand unterwegs ist, Calatravas Bahnhof und die Menschen beobachtet, die sich in ihm bewegen – Tag und Nacht, bei Sonnenschein und düsterem Himmel. Keine kühle Architekturfotografie, sondern ein Leben mit luftig geschwungenen Bögen und geometrischen Raffinessen, der Magie großer Gesten, die zugleich leicht wie auf einer fernen Raumbasis wirken.

Info Ausstellung dauert bis zum 30. Januar „Ganz großer Bahnhof“ Fotoausstellung mit Werken von Manfred Kistermann, bis 30. Januar im Zinkhütter Hof, Cockerillstraße 90, 52222 Stolberg, www-zinkhuetterhof.de, geöffnet dienstags bis freitags 14 bis 17 Uhr, samstags 14 bis 18 Uhr, sonntags 10 bis 18 Uhr. Info unter Tel. 02402 903130.

„Ein aufregendes Gebäude“, betont Kistermann. Parallel hierzu begegnen Besucherinnen und Besuchern in der Ausstellung bekannten und weniger bekannten Menschen, aber auch gesellschaftlichen Prozessen, Umbrüchen und schmerzlichen Veränderungen.

Kistermann wäre kein guter Reporter, wenn er da nicht brisante Situationen einbeziehen würde – die Festnahme eines Waffenhändlers am Elisenbrunnen, das Elend der Flüchtlinge in Kambodscha, die erste Razzia bei einer Drogenberatungsstelle, Hausbesetzer an der Beekstraße in Aachen, der massive Tränengas-Einsatz bei einer wütenden Demonstration in Toulon, verheerendes Hochwasser in den 90er Jahren an der Maas oder die Bergung des letzten Trümmerteils von „Ground Zero“ des von Terroristen am 11. September 2011 zerstörten World Trade Centers in New York.

Neue Perspektiven

Für Schönheit ist er aufmerksam geblieben und kann sich bis heute nicht sattsehen an der Eleganz von Liège-Guillemin mit seinen Dächern, die den Himmel einlassen, den immer neuen Perspektiven, bei denen der Fotograf sauber die Geometrie wahrt, mit Herz und Verstand arbeitet.

Die Schwarzweiß-Fotografie ist so etwas wie sein künstlerisches Bekenntnis. „Schwarzweiß ist das Erbe der Fotografie und für mich die Reduktion auf das Wesentliche“, betont Kistermann, der in dieser Ausstellung mit über 100 Fotoarbeiten den Beweis antritt, dass „die Konzentration auf Formen in Hell-Dunkel-Übergängen Aussage und Bildgestaltung mehr Gewicht und eine verstärkte Authentizität“ verleihen.

Das hält ihn nicht von witzigen Schnappschüssen ab, die frühzeitig seine Reaktionsfähigkeit bewiesen und zu vielfältigen Auszeichnungen geführt haben – bereits 1969 erhielt er den Deutschen Fotojugendpreis. Am Anfang steht jedoch ein startender Jockey auf der Rennbahn, dem die Reithose über den Po rutscht und das Körperteil freilegt. Nach dem „Foto der Woche“ im Magazin „Stern“ ging dieses Bild um die Welt.

Ray Charles und Heintje