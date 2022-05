Zehn neue Zimmer : Ausbau der Geburtsklinik am Bethlehem ist abgeschlossen

Dirk Offermann, Geschäftsführer des Bethlehem-Gesundheitszentrums in Stolberg, freut sich, dass die Kupfer-Station nun eröffnet wurde. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Die Klinik für Geburtshilfe am Bethlehem-Gesundheitszentrum in Stolberg ist um zehn zusätzliche Zimmer vergrößert worden. Das sollte erst einmal genügen – zumindest bis zu einer bestimmten Zahl an Geburten.