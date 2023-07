Serie: Zwei Jahre nach der Flut : Auf den Spuren des verheerenden Hochwassers in Stolberg

Ein Blick in ein Haus im Schnorrenfeld im Stadtteil Atsch: Dieser Raum befindet sich ersten Obergeschoss und ist zwei Jahre nach dem Hochwasser immer noch unbewohnbar. Foto: Dirk Müller

Stolberg Mancherorts ist der Wiederaufbau in Stolberg noch nicht mehr als geplant, an anderer Stelle laufen die Arbeiten oder sind fertiggestellt. Eine beispielhafte Bestandsaufnahme zwischen Zweifall und der Atsch.

Die Folgen der verheerenden Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 sind in Stolberg vielerorts immer noch sichtbar – oder auch, wie beispielsweise in Zweifall, immer noch nicht sichtbar. Dort hatten die Wassermassen bei der Katastrophe einen Kleintransporter in das Wartehaus der Bushaltestelle Zweifall Kirche gespült. Der Unterstand wurde völlig zerstört, ein neues Wartehaus gibt es bis heute nicht.

„Unsere Planung sieht vor, nach den Sommerferien die Neuerrichtung zu beauftragen“, sagt der städtische Pressesprecher Tobias Schneider auf Anfrage unserer Zeitung und erläutert: „Die Stadtverwaltung bearbeitet die Behebung der zahlreichen Flutschäden in Höhe von 225 Millionen Euro notwendigerweise nach Prioritätenlisten.“ Das Wartehaus an der Haltestelle Zweifall Kirche sei nicht am höchsten priorisiert, weshalb die Neuerrichtung Zeit in Anspruch nehme.

Fertiggestellt ist indes die Brücke am Ortseingang Vicht. Bei der Flutkatastrophe war das Bauwerk eine der am schwersten getroffenen Brückenbauwerke im Stadtgebiet, deshalb musste der Baulastträger Straßen.NRW sie abreißen und komplett neu errichten. „Der Neubau der Brücke hat zwar leider etwas länger gedauert, als wir uns erhofft haben, aber das Ergebnis ist sehr wichtig“, betont Bürgermeister Patrick Haas (SPD). Die neue Brücke sei mehr als nur Bestandteil einer großen Verkehrsader. „Sie bietet jetzt deutlich mehr Lichtraumprofil, etwa durch eine weggefallene Mittelstütze.“

An der Bushaltestelle Zweifall Kirche wurde vor zwei Jahren das Wartehaus zerstört. Nach den Sommerferien will die Stadt die Neuerrichtung beauftragen. Foto: Dirk Müller

Damit sei die Brücke nun deutlich besser vor Hochwasser geschützt als vor der Flut vom Juli 2021. „Vor allem aber ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich im Hochwasserfall an der Brücke wieder Schwemmgut ansammelt und – wie bei der Katastrophe geschehen – die Lage zunächst in Vicht und dann in der Innenstadt verschlimmert“, betont der Bürgermeister.

In der von der Flut stark zerstörten Innenstadt sind unterdessen die Arbeiten am Steinweg in vollem Gange. Von der Burgstraße ausgehend wird der Steinweg in kleinteiligen Bauabschnitten saniert. Zahlreiche Geschäfte sind dort wieder eröffnet, und für Stolberger Verhältnisse sind viele Neueröffnungen zu verzeichnen. „Alleine durch das Sofortprogramm Innenstadt sind inzwischen Pachtverträge für 13 zuvor leerstehende Ladenlokale abgeschlossen worden“, freut sich der städtische Citymanager André Schroeder. Der Zugang zu Handel, Dienstleistern und Gastronomen soll nach seinen Angaben auch während der Sanierung des Steinwegs möglich sein. Im ersten Bauabschnitt funktioniere dies, bestätigt Goldschmied Dirk Nolte: „Einige Kunden schimpfen zwar über die Baustellen in Stolberg, aber sie finden den Weg zu uns. Wir haben trotz der Baustelle direkt vor unserer Türe bislang keinerlei Umsatzeinbußen.“

Die neue Brücke in Vicht ist fertiggestellt, erlaubt jetzt andere Durchflussmengen, und Schwemmgut bildet nicht mehr so schnell einen Pfropfen wie bei der Flutkatastrophe. Foto: Dirk Müller

Die Kommunikation mit dem ausführenden Bauunternehmen sei sehr gut. Lediglich der Dreck, der von der Baustelle aus auch in die Goldschmiede gelange, sei unangenehm. „Aber das ist ja unvermeidbar. So wie sämtliche Wiederaufbaumaßnahmen. Am Ende kommt das alles den Anwohnern und den Gewerbetreibenden zugute“, meint Dirk Nolte und erklärt: „Wir wollen es ja wieder schön haben. Wenn das Lebens- und Geschäftsumfeld in der Innenstadt sogar noch schöner wird als vorher, lohnt sich das Warten, und wir können Beeinträchtigungen durch Baustellen gelassen sehen.“

Das verheerende Hochwasser hat vor zwei Jahren in der Innenstadt nicht Halt gemacht, sondern seine zerstörerische Wirkung bis in den Stadtteil Atsch entfaltet. Auf dem sogenannten Kistenplatz hat die Flut ein ganzes Einkaufs-Carré lahmgelegt. Dort sind inzwischen sämtliche Angebote wieder verfügbar. Zwei Supermärkte, Bäcker, Getränkemarkt, Apotheke, Tierbedarfshandel und Drogeriemarkt sichern in der Atsch wieder die Nahversorgung. Auf dem Kistenplatz scheint die Hochwasserkatastrophe fast vergessen.

Die Sanierung des Steinwegs hat im ersten Bauabschnitte begonnen, die Geschäfte dort sind aber weiterhin erreichbar. Foto: Dirk Müller

Anders als im Schnorrenfeld. Die Straße befindet sich direkt am Münsterbach, dem Stolberger Teil der Inde, und ist seit jeher besonders von Hochwasser bedroht.. An den Häusern entdeckt man auffällig viele neue Fenster und Türen. Der Blick dahinter ist allerdings vielfach ernüchternd. Hinter den Fenstern sind teilweise immer noch unbewohnte Erdgeschosse in verschiedenen Stadien der Sanierung zu sehen. An einem Haus stehen Fenster und Türen offen, ein Arbeiter bittet bereitwillig herein.

Offenes Mauerwerk und rohe Balken prägen das Bild. Das Erdgeschoss des Hauses ist völlig entkernt, Dämmmaterial liegt bereit. Dort, wo im Schnorrenfeld in trauriger Regelmäßigkeit die Keller geflutet werden, hat es am 14. und 15. Juli 2021 das komplette Erdgeschoss getroffenen – und nicht nur das. Der Arbeiter führt zur Treppe und in das erste Obergeschoss. Auch hier gibt es neue Fenster samt Rollos, die Räume sind allerdings unbewohnt und beinahe im Rohbau, weil auch das erste Stockwerk völlig überflutet worden war.

Auf dem Kistenplatz im Stadtteil Atsch scheint die Flutkatastrophe fast vergessen, die Nahversorgung ist wieder komplett hergestellt. Foto: Dirk Müller