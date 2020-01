Kostenpflichtiger Inhalt: Weitere Baustellen : Auf dem Fettberg geht’s jetzt nur noch bergab

Der Nebel hatte Stolberg am Morgen noch fest im Griff, als das beauftragte Tiefbauunternehmen die Baustelle auf dem Fettberg einrichtete. Jetzt geht’s hier nur noch bergab. Foto: Jürgen Lange

Stolberg Noch dicht liegt der Nebel über Stolberg, als das Tiefbauunternehmen den Fettberg am Montagmorgen in eine Baustelle verwandelt. So, wie angekündigt, wird nun auch auf dieser Landesstraße 221 die vom Wasserrohrbruch im Schellerweg Anfang Oktober betroffene Fahrbahn wieder hergestellt.