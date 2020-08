Kostenpflichtiger Inhalt: „Little America“ in der Stolberger Altstadt : Auf dem Alter Markt fällt die erste Klappe

Am späten Donnerstagnachmittag ist die erste Klappe gefallen: In der Stolberger Altstadt haben die Dreharbeiten für die ARD-Serie „Little America“ begonnen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Auf dem Alter Markt in Stolberg ist am späten Donnerstagnachmittag die erste Klappe gefallen. Bis zum 3. September werden in der Altstadt Szenen für die ARD-Serie „Little America“ gedreht. Die Arbeiten sind mit viel Aufwand und vielen Sperrungen verbunden.