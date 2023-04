Neue Perspektiven für Stolberg? : Auch ohne Outlet Center soll die Innenstadt weiterentwickelt werden

Auch wenn es in absehbarer Zeit kein Outlet Center geben dürfte, soll die Stolberger Innenstadt wiederbelebt werden – unter anderem mit der Sanierung des Steinwegs (unser Bild), die nach Angaben der Stadt am 11. April beginnen wird. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Stolberg Einen letzten Versuch, doch noch Investoren für ein Outlet Center in Stolberg zu finden, soll es noch geben. Doch die weitere Entwicklung der Innenstadt wollen Politik und Verwaltung davon nicht abhängig machen.

Der Blick soll nach vorne und auf das Positive gerichtet werden. Das ist, mit wenigen Worten zusammengefasst, die Botschaft, die Politik und Verwaltung wenige Tage nach Bekanntwerden der Ergebnisse der Studie von Birgitt Wachs gemeinsam formulieren. Die Geschäftsführerin der in Köln ansässigen Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) war am Ende ihrer Untersuchungen zu dem Schluss gekommen, dass sich das geplante Factory Outlet Center in der Innenstadt von Stolberg weder kurz- noch mittelfristig realisieren lasse.

Das endgültige Gutachten wird derzeit fertiggestellt, die wichtigsten Ergebnisse aber hatte Wachs dem Hauptausschuss, der zugleich Gesellschafterversammlung der eigenes für das Outlet gegründeten Stolberger Fabrikverkauf Infrastruktur GmbH ist, in der vergangenen Woche in einer nicht öffentlichen Sitzung präsentiert. Und damit, so war zu hören, in der Runde für ausgeprägte Ernüchterung gesorgt.

Seitdem scheiden sich die Geister an der Frage, ob sich das Projekt doch noch irgendwann umsetzen lässt oder aber es sich erledigt hat. Bernd Engelhardt gehört zu denjenigen, die noch keinen Haken an die Sache machen möchte. Deshalb legt er gegenüber unserer Zeitung auf eine Feststellung großen Wert: „Für mich ist die Grundidee, die wir hatten, noch lange nicht tot.“

Mit der Grundidee meint der FDP-Fraktionsvorsitzende ein Outlet Center, das sich mit seinem Warenangebot von den in der Region bereits existierenden Zentren – beispielsweise in Maasmechelen und Roermond – abhebt. Dass Birgitt Wachs, wie er berichtet, in ihrer Machbarkeitsstudie den Anteil an „Fashion“, also an Bekleidung, mit mindestens 65 Prozent ansetzt, kann er deshalb nicht nachvollziehen. „Dahin wollten wir doch gar nicht. Es ging doch vielmehr darum, mit einem anderen Sortiment für ein Alleinstellungsmerkmal zu sorgen.“

Peter Wackers will das nicht so stehen lassen: „Es gibt kein Outlet Center, das einen niedrigeren Anteil hat“, stellt der Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung fest. Was Bernd Engelhardt aber offenbar wenig beeindruckt: „Dann werden wir in Stolberg halt das erste haben.“

Es ist ein Exkurs an diesem Vormittag, an dem in einem Pressegespräch noch einmal ausführlich die drei Beschlüsse vorgestellt werden, die der Hauptausschuss am Dienstag gefasst und die Bürgermeister Patrick Haas (SPD) in der anschließenden Ratssitzung öffentlich gemacht hatte. Zu diesen gehört der „letzte Versuch, mit der GMA auf potenzielle Investoren für ein Outlet Center zuzugehen“, wie es Peter Wackers formuliert. Diesen Versuch nicht zu unternehmen, wäre fahrlässig, findet der Amtsleiter und stellt zugleich klar, „dass wir unsere Tätigkeiten für die Belebung der Innenstadt unabhängig vom Outlet entwickelt haben“. So seien beispielsweise sämtliche Immobilien in der Innenstadt kartiert worden. „Auf diese Daten können wir jederzeit zurückgreifen.“ Eine einfache Lösung werde es allerdings nicht geben. „Wir brauchen eine multimodulare Innenstadt, einen Kanon aus verschiedenen Maßnahmen.“

Zu diesen gehört auch die Entscheidung des Hauptausschusses, ein Gastronomiekonzept mit externer Beteiligung zu entwickeln. „Es wird eine Erhebung geben, und dann geht es direkt an die Umsetzung“, kündigt Wackers an. „90 Prozent der Mittel kommen vom Land NRW, und die verbleibenden zehn Prozent stehen schon im Haushalt“, betont er, „dass wir dafür kein zusätzliches Geld in die Hand nehmen müssen.“

Das gilt auch für das neue Gremium von Verwaltung und Politik, das sich zunächst bis zu den Sommerferien im Drei-Wochen-Rhythmus treffen und mit der Weiterentwicklung der Innenstadt beschäftigen soll. In erster Linie müsse das aber, das steht für Jochen Emonds fest, die Stolberger Fabrikverkauf Infrastruktur GmbH tun, auch wenn es in absehbarer Zeit keinen Fabrikverkauf über den bereits bei Prym und Mäurer & Wirtz existierenden geben dürfte.

„Diese Gesellschaft muss nun mit Personal ausgestattet werden und die Betreuung und Förderung des Einzelhandels übernehmen, die bis jetzt überwiegend ehrenamtlich, nämlich von der Gesellschaft für Stadtmarketing, geleistet wird“, betont der CDU Fraktions- und Parteivorsitzenden.