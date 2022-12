Gesundheitsreport 2022 : Armut und Krankheit stehen in einem engen Zusammenhang

Im Stolberger Norden – hier von der Burg aus betrachtet – erkranken die Menschen häufiger und mitunter auch früher als im Süden der Stadt sowie in anderen Teilen des ehemaligen Kreises Aachen. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler/Stolberg Der aktuelle Gesundheitsreport der AOK Rheinland/Hamburg zeigt es deutlich: Armut und Krankheit bedingen sich oftmals. Das fällt vor allem im Norden von Stolberg auf.

Die Zahlen sind das eine, die Interpretationen der Zahlen das andere. Das macht Barbara Goller, Leiterin Regionales Gesundheitsmanagement bei der AOK Rheinland/Hamburg, im Gespräch mit unserer Zeitung sehr früh deutlich. Auf den konkreten Anlass bezogen soll das heißen: Der neueste Gesundheitsreport der Krankenkasse beschreibt zwar angesichts von mehr als 40.000 Versicherten in beiden Städten durchaus repräsentativ den Gesundheitszustand der Menschen in Eschweiler und Stolberg. Eine verlässliche Antwort auf die Frage, warum es bei einigen Krankheiten lokale Auffälligkeiten gibt, kann er aber nicht liefern.

Auf 43 Seiten hat die AOK Rheinland die im Jahr 2021 erhobenen Daten zusammengefasst und sich dabei auf einige markante Krankheitsbilder konzentriert. Zu denen zählt zweifellos Asthma, das nach Aussage von Regionaldirektor Heiko Jansen längst eine Volkskrankheit und als solche – in der Praxis und auch in der Statistik der AOK – auf dem Vormarsch ist. Mittlerweile 7,3 Prozent aller Versicherten sind demnach im Altkreis Aachen davon betroffen. „Und der Trend geht weiter nach oben“, stellt Jansen fest.

Stolberg liegt mit 7,4 Prozent im Norden und 7,3 Prozent im Süden genau auf dem Kreis-Level, Eschweiler hingegen bei nur 6,7 Prozent. Erklärbar ist das zunächst nicht. Aber im weiteren Verlauf des Gesprächs wird sich herausstellen, dass es sich eher um eine Ausnahme handelt und sich die Städte, zumindest wenn es um den Gesundheitszustand der Bevölkerung geht, doch sehr ähneln.

Das gilt beispielsweise bei chronischen Schmerzen. 28,6 Prozent der Menschen im städtischen Norden von Stolberg und 28 Prozent im ländlichen Süden werden wegen solcher Beschwerden behandelt. Eschweiler, das von der AOK nicht in zwei Gebiete unterteilt wird, liegt mit 28,4 Prozent dazwischen. Mit Blick auf den Gesamtwert für den Kreis Aachen ist das dann eher noch eine gute Nachricht. Denn der weist mit 30,7 Prozent den Höchstwert im gesamten Geschäftsgebiet der AOK Rheinland/Hamburg auf.

Ähnlich verhält es sich bei Adipositas, also Fettleibigkeit: Auch hier liegt der Kreis mit 15,6 Prozent aller Versicherten ab 18 Jahren an der Spitze, und auch hier ist Stolberg-Nord (15,4 Prozent) aus lokaler Sicht besonders stark betroffen. Im Süden wurde ein Wert von 14 Prozent ermittelt, Eschweiler liegt bei 15 Prozent.

Ein letztes Beispiel soll das Gesamtbild weiter festigen: Unter Diabetes Typ 2 leiden 12,5 Prozent aller AOK-Versicherten im Stolberger Norden, im Süden sind es 10,1 und in Eschweiler 12,4.

Dass die Zahl der Erkrankungen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der sozioökonomischen Situation, in der die Menschen leben, zusammenhängt, liegt für Barbara Goller auch ohne streng empirische Belege auf der Hand. Bestärkt sieht sich die Gesundheitsmanagerin in dieser Einschätzung von einer Analyse, in der die Höhe der monatlichen Rentenzahlung in Relation zum Ersterkrankungsalter bei Krebs gesetzt wird.

Demnach erkranken Menschen mit schlechter finanzieller Absicherung und niedrigem sozialen Status im Durchschnitt sieben Jahre früher an Krebs als Menschen mit hohem sozialen Status. Das wiederum sei kein Stolberger oder Eschweiler Phänomen, sondern im gesamten Geschäftsgebiet der AOK Rheinland/Hamburg, betont Goller.

Sehr unterschiedlich ist hingegen die Behandlungsquote: Im Bezugszeitraum 2017 bis 2019 haben sich mit 32,8 Prozent deutlich weniger an Krebs Erkrankte, die im Norden von Stolberg leben, einer onkologischen Operation in einem dafür zertifizierten Zentrum unterzogen als im Süden, wo der Wert bei 43,9 Prozent liegt. In Eschweiler wurden sogar 47,3 Prozent erreicht – was wiederum ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass in sozial schwächeren Gebieten die medizinische Versorgung deutlich weniger genutzt wird.

Mit der Grundversorgung habe das hingegen nichts zu tun, betont Heiko Jansen und verweist auf den ermittelten hausärztlichen Versorgungsgrad. Der habe in Eschweiler im April 2022 bei 103,3 Prozent und in Stolberg mittlerweile auch wieder bei 100,8 Prozent gelegen, nachdem Inna Lifanov die im Südraum entstandene Lücke mit ihrer Übernahme der Praxis in Mausbach wieder geschlossen hat. Stattdessen hat der Regionaldirektor eine andere Erklärung: „Armut ist ungesund.“

Sozial schwächer gestellte Menschen würden sich häufig nicht gut ernähren und wenig bewegen. „Und sie verfügen oftmals über eine geringe Gesundheitskompetenz“, ergänzt Barbara Goller. Genau hier gelte es anzusetzen: „Wir investieren viel Zeit in die Beratung der Versicherten und versuchen sie – wenn wir Defizite erkennen – ein Stück weit fit zu machen.“

Der Gesundheitskiosk, den die AOK im Frühjahr gemeinsam mit der Städteregion Aachen eröffnet hat und der mit seiner mobilen Einheit tageweise auch einzelne Stadtteile ansteuert, soll dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. „Die Nachfrage ist sehr hoch und zeigt, wie enorm der Beratungsbedarf in Teilen der Bevölkerung ist“, zieht Barbara Goller ein erstes Zwischenfazit.

Dass diese Beratung schon im frühen Alter ansetzen muss, verdeutlichen die Zahlen zu den AOK-Versicherten im Alter von drei bis 17 Jahren. Ein Beispiel dazu: In Stolberg-Nord waren laut dem Gesundheitsreport elf Prozent der Kinder und Jugendlichen von Adipositas betroffen, im Süden 9,9 und in Eschweiler „nur“ 5,8. Patrick Haas sieht das als Beleg dafür, dass Gesundheitsprävention schon bei Heranwachsenden groß geschrieben werden muss. „Auch deshalb haben wir in Stolberg den Sportgutschein für die kostenlose Mitgliedschaft in einem Verein eingeführt“, sagt der Bürgermeister (SPD). Während der Pandemie sei es allerdings schwierig gewesen, dieses Angebot zu vermitteln. „Umso mehr müssen wir uns jetzt anstrengen, Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bekommen und ihnen wichtige Gesundheitsaspekte näher zu bringen“, findet Haas.