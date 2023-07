Traditionsunternehmen vor dem Aus? : Arbeitnehmer wollen Massenentlassungen bei KMD Stolberg verhindern

Verschlossen war am Montag das Werkstor der KMD Connectors Stolberg GmbH an der Frankentalstraße, verschlossen zeigte sich auch die Geschäftsführung, die die Anfrage unserer Zeitung unbeantwortet ließ. Foto: MHA/Michael Grobusch

Update Stolberg Betriebsrat und IG Metall haben massiven Widerstand gegen die Pläne der KMD Connectors Stolberg GmbH angekündigt. Deren Geschäftsführung will ein Drittel der Belegschaft entlassen und Teile des Werks an der Frankentalstraße schließen.

Die ersten Reaktionen lassen sich mit einem Wort zusammenfassen: „Bestürzung“. Die herrscht in der Belegschaft, nachdem die Geschäftsführung der KMD Connectors Stolberg GmbH bei einer Betriebsversammlung Massenentlassungen und eine Teilschließung des Werkes an der Frankentalstraße angekündigt hat. Zwischen 60 und 65 der offiziell noch rund 185 Beschäftigten sollen demnach ihren Job verlieren. Betroffen wären vor allem der Vertrieb sowie das Walzwerk, dessen Betrieb eingestellt werden soll.

Mit „Bestürzung“ haben auch die IG Metall und der Betriebsrat die Hiobsbotschaft aufgenommen und sich nach einer Krisensitzung am Montagnachmittag gegenüber unserer Zeitung entsprechend geäußert. „Festzustellen ist, dass eine verhandlungsfähige Information des Betriebsrates bis dato noch nicht stattgefunden hat. Insofern ist derzeit noch gar nicht absehbar, ob und wann es zu Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern kommen wird“, stellt Martin Peters fest. Und: „In einer ersten Bewertung der Überlegungen der Geschäftsführung sind sich Betriebsrat und IG Metall einig, dass diese die Funktionalität des Werkes in einer Art und Weise einschränken würden, die Zweifel an einer nachhaltigen Zukunft des Standortes aufkommen lassen“, so der Geschäftsführer der IG Metall Düren-Stolberg.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten, die dem Vernehmen nach bereits vor der Coronavirus-Pandemie begonnen hatten, und daraus resultierend defizitäre Geschäfte sollen dem Vernehmen nach der Grund dafür sein, dass die Unternehmensspitze nun zu drastischen Maßnahmen greifen und sich von rund einem Drittel der Mitarbeiter trennen will. Das könnte, so befürchten es nicht nur Kritiker der Arbeitnehmerseite, in absehbarer Zeit das Ende des gesamten Unternehmens zur Folge haben, das auf seiner Homepage auf eine 445-jährige Geschichte verweist und in der Fachliteratur mitunter als das „ältestes Messingwerk der Welt“ aufgeführt wird. Dieses hatte in den Spitzenzeiten der 1960er Jahre mehr als 900 Mitarbeiter und seine Produktion bis 2005 auf zwei Standorte verteilt, ehe das Werk II an der Eisenbahnstraße aufgegeben wurde.

In Stolberg werden bis dato Kupferstanzbänder mit blanker oder verzinnter Oberfläche für die Herstellung von Steckverbindungen, Schaltern und Kontakten insbesondere für die Automobilindustrie sowie als Elektronikbauteile produziert. Die unterschiedlichen Legierungen werden unter der Dachmarke „STOL®“ vertrieben.

Ob das auch in Zukunft noch der Fall sein wird, ist derzeit völlig offen. Die Produktion in Stolberg soll auf das Schneiden und Verzinnen beschränkt werden, was Thomas Schlick ablehnt. „Wir finden es bedauerlich, dass man auf der Arbeitgeberseite keine andere Idee hat, als durch Personalabbau das Werk wieder auf einen guten Pfad zu führen. Wenn Kollegen gehen müssen, kann das aber kein guter Pfad sein“, betont der Betriebsratsvorsitzende.

Gemeinsam mit Martin Peters kündigt er an, „dass wir uns massiv gegen Kündigungen wehren werden. Und dass wir das können, haben wir schon vor elf Jahren unter Beweis gestellt.“, gibt sich der Gewerkschafter kämpferisch.

Sinnbild des Niedergangs? 2005 wurde das Werk II an der Eisenbahnstraße geschlossen und der Betrieb auf den Standort an der Frankentalstraße konzentriert. Foto: MHA/Michael Grobusch

Zum Hintergrund: Im Herbst 2012 hatten bereits einmal Massenentlassung bei dem zu diesem Zeitpunkt noch als Stolberger Metallwerke firmierenden Unternehmen gedroht. Damals sollten 102 von 213 Stellen gestrichen werden. Langwierige Verhandlungen mit Betriebsrat und IG Metall sowie Streik- und Protestaktionen führten letztlich dazu, dass die Entlassungswelle abgewendet werden konnte.

Im Mai 2013 wurde ein Standortsicherungsvertrag über 36 Monate vereinbart, im August wurde das Metallwerk als eigenständige GmbH ausgegliedert, und im März 2014 wurde das Joint Venture KMD mit 50-prozentiger chinesischer Beteiligung begründet. Dieses soll nach Informationen unserer Zeitung nun wieder aufgelöst und der Anteil der chinesischen Gesellschafter von der KME Group zurückgekauft werden.

Martin Peters und Thomas Schlick sind derweil überzeugt, „dass es Alternativen zu Kündigungen gibt“. Das Unternehmen sei „durch eklatante Fehlentscheidungen des Managements“ in den vergangenen Jahren überhaupt erst in die Situation gekommen, über mangelnde Beschäftigung klagen zu müssen.