Rauchentwicklung : Arbeiter vom Dach einer Pension gerettet

Stolberg Am Samstag kam es in einer Schevenhüttener Pension zu einer starken Rauchentwicklung. Niemand wurde verletzt.

Um 9.42 Uhr sei am Samstag die Alarmierung zu einem Brand in einer Pension in Schevenhütte bei der Feuerwehr eingegangen, erklärte Feuerwehrsprecher Michael Konrads. Da Gefahr für Menschenleben bestand, rückten die Löschgruppen Gressenich, Werth, Mausbach, Vicht, Zweifall und der Löschzug der Feuerwache an.