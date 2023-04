Finanzierung steht : An der Wolff-Farm soll der Abbruch das Signal zum Aufbruch sein

Dieses Bild wird bald der Vergangenheit angehören. Das Hauptgebäude der ehemaligen Wolff-Farm in Gressenich soll in den kommenden Wochen abgerissen werden. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg/Eschweiler Monatelang stand hinter der Finanzierung ein dickes Fragezeichen. Jetzt setzt die Familie Medic ein dickes Ausrufezeichen und kündigt den Bau des neuen Auenlandes in Gressenich an.

Als Monika und Zoran Medic mit der Erläuterung ihrer Pläne beginnen, kommt für einige Minuten die Sonne hinter den vielen Wolken am Himmel hervor. Das ist natürlich purer Zufall, aber zugleich eine Szene von hoher Symbolkraft. Denn sieben Monate nach dem letzten Gespräch mit unserer Zeitung in Gressenich hat sich die Situation für das Ehepaar aus Eschweiler und seine Familie grundlegend geändert. „Wir haben lange um die Finanzierung gekämpft, aber jetzt sind die Verträge mit der Bank unterschrieben“, frohlockt Monika Medic und fügt hinzu: „Jetzt kann es richtig losgehen.“

Ihr Mann will diese Aussage allerdings nicht so stehenlassen und nimmt deshalb eine Korrektur vor: „Eigentlich ist es schon losgegangen.“ Dann verweist er auf eines der Nebengebäude der ehemaligen Wolff-Farm, das bereits dem Erdboden gleich gemacht worden ist. „Der Abriss hat schon begonnen. Und er wird in den kommenden drei bis vier Wochen fortgesetzt und abgeschlossen.“

Das ist dann mal eine sehr präzise Ankündigung, nachdem über viele Monate Ungewissheit darüber geherrscht hatte, ob sich Monika und Zoran Medic tatsächlich ihren Traum erfüllen können. Der besteht darin, das ehemals in Mulartshütte beheimatete Auenland, das am 14. und 15. Juli 2021 von der Flut zerstört wurde, ehe es für den Bau eines Regenrückhaltebeckens hätte weichen müssen, als Jugend- und Familienzentrum an neuer Stelle aufzubauen.

Das soll nun geschehen – in Gressenich, auf dem Gelände der Wolff-Farm und in unmittelbarer Nähe zum dortigen Wald. Im Mai 2024, so kündigt es der von den Medics beauftragte Ralf Herkrath gegenüber unserer Zeitung an, sei mit der Eröffnung des neuen Auenlandes zu rechnen. „Mit äußerster Vorsicht“, schränkt der in Aachen ansässige Architekt ein. „Schreiben Sie besser Frühsommer 2024, denn die Verzögerungen bei der Finanzierung haben uns mehrere Wochen zurückgeworfen.“

So soll es in Zukunft auf der ehemaligen Wolff-Farm in Gressenich aussehen: Architekt Ralf Herkrath (l.) und Auenland-Geschäftsführer Zoran Medic präsentieren das Modell zu dem rund 2,6 Millionen Euro teuren Projekt. Foto: MHA/Michael Grobusch

Zumindest teilweise sollen die zeitlichen Auswirkungen damit kompensiert werden, dass mit dem Abbruch nun schon vor der offiziellen Zustimmung des Stolberger Stadtrates zu dem noch abzuschließenden Erbbauvertrag für das Areal begonnen worden ist. „Das ist ein schönes Entgegenkommen der Stadt Stolberg“, lobt Herkrath, betont aber zugleich: „Das damit verbundene Risiko übernimmt die Familie Medic.“

Michael Ramacher stuft dieses Risiko allerdings als äußert gering ein. „Allen Fraktionen ist das Modell bereits vorgestellt worden, und es hat breite Zustimmung erhalten. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Entscheidung des Rates zum Vertragsabschluss am 9. Mai nur eine Formsache sein wird“, blickt der städtische Dezernent der entscheidenden Sitzung im Museum Zinkhütter Hof mit Gelassenheit entgegen.

Die Verzögerungen haben sich auf die grundsätzlichen Züge des Projektes offenbar nicht negativ ausgewirkt. Auch nicht auf die Gesamtkosten, die laut Ralf Herkrath gegenüber der Planung vom vergangenen Herbst unverändert bei 2,6 Millionen Euro liegen. „Die steigenden Baukosten haben sich in den vergangenen Monaten stabilisiert“, nennt der Architekt einen aus seiner Sicht wesentlichen Grund für die weiterhin gültige Kalkulation. Und: „Wir haben von der Bauweise so geplant, dass ein großer Eigenanteil in Form von Manpower eingebracht wird.“ Nicht zuletzt trage auch die Holzbauweise, die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, aber auch mit Blick auf die Eigenleistungen ausgewählt worden sei, einen Teil zur Kostendeckelung bei.

Insgesamt drei Gebäude sollen auf dem weitläufigen Gelände in Gressenich entstehen. Und das – ebenso wie der Abriss – mit Begleitung eines Biologen, der ein wachsames Auge auf den Artenschutz werfen soll. In einem ersten Schritt ist der Bau des Auenland-Hauptgebäudes mit Bistro, Kiosk, Büros und Flächen für die Jugendbetreuung vorgesehen sowie ein Wohnhaus mit drei Wohneinheiten. Hier werden Monika und Zoran sowie die beiden Töchter Sarah und Anna mit ihren Familien wohnen.

Für den dritten Gebäudekomplex, das Gruppenhaus, fehlen unterdessen noch finanzielle Mittel in beträchtlichem Umfang. Auf 420.000 Euro beziffert Monica Medic die Finanzierungslücke bei einem angesetzten Budget von 640.000 Euro. „Mit dem Gruppenhaus werden wir dann vermutlich ein Jahr später starten“, hofft die offizielle Bauherrin darauf, in der Zwischenzeit das fehlende Geld über den dann laufenden Betrieb des Auenlandes erwirtschaften zu können. Bis dahin sollen den Gästen Übernachtungsmöglichkeiten in Zelten angeboten werden – inklusive sanitärer Einrichtungen in Containern.

Eventuell tun sich auch noch Möglichkeiten über die „Aktion Mensch“ auf, sagt Jürgen Termath, der die Medics berät und unterstützt. Ein entsprechender Antrag auf eine investive Förderung sei in Vorbereitung, berichtet der ehemalige Eschweiler Jugendamtsleiter.

Die ersten Nebengebäude sind schon dem Boden gleichgemacht worden. Das geschieht in Absprache mit der Stadt Stolberg schon vor der offiziellen Zustimmung des Rates. Foto: MHA/Sonja Essers