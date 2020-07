Kostenpflichtiger Inhalt: Die Eistrends im Corona-Jahr : Amarena, Marshmallow und Aloe Vera sind gefragt

Klassiker wie Erdbeere, Vanille oder Amarena gehen immer. Ein paar neue Kreationen sind im Stolberger Eiscafé von Ermes Rovere aber auch gefragt. Foto: MHA/Kevin Teichmann

Eschweiler/Stolberg Seit dem 11. Mai haben die Eisdielen in Stolberg und Eschweiler wieder geöffnet – natürlich unter besonderen Bedingungen. Zwei Besitzer sprechen über ihre Erfahrungen in der Corona-Zeit. Und die beliebtesten Sorten in ihren Eisdielen.