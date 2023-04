Hunderte wartende Schüler : Am Markusplatz soll die Situation nach Schulschluss entschärft werden

In Ferienzeiten, wie auf diesem Archivbild, sind die Autos eindeutig in der Überzahl. Während des Schuljahres, nach Beendigung des Unterrichts, sieht das aber oftmals ganz anders aus. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Nach Schulschluss wird es eng auf dem Markusplatz in Mausbach. Und manchmal auch ziemlich ungemütlich, wenn Hunderte Gesamtschüler auf den Bus warten. Das soll sich nach dem Willen des Schulleiters nun ändern.

Es ist ziemlich ruhig auf dem Markusplatz in Mausbach. Einige Fußgänger bewegen sich über den zentralen Platz in dem Stadtteil von Stolberg, Autos kommen an oder fahren fort. Eigentlich ein ganz normaler Werktag. Und doch ist etwas anders: Zur Mittagszeit fehlen die Schüler, die sich auf dem Markusplatz versammeln und dort auf den Bus für die Heimfahrt warten. Denn es sind Ferien, Osterferien.

Kurz vor dem Beginn der zweiwöchigen Auszeit hat Jörg Klein mit unserer Zeitung gesprochen. Und bei dieser Gelegenheit auch von seinen Sorgen berichtet, die ihm die Situation nach Schulschluss bereitet. Dann strömen manchmal bis zu 400 Mädchen und Jungen, die am Außenstandort der Kupferstädter Gesamtschule in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 unterrichtet werden, aus dem Gebäude am Rektor-Soldierer-Weg und steuern die Haltestelle der Linienbusse unweit der Kirche an. Der Schulleiter bezeichnet diese Situation als „sehr unglücklich“ und findet es schwierig, „dass sich die gesamte Schülerschaft zum Markusplatz bewegt, um von dort aus nach Hause zu fahren“.

Anwohner berichten von Müll, den die Schüler hinterlassen würden, und davon, dass es sowohl an den Haltestellen als auch in den Bussen zu kritischen Situationen käme – aufgrund der großen Anzahl von Schülern, und manchmal auch wegen deren Aggressionspotenzial. Jörg Klein will das nicht im Einzelnen kommentieren, betont aber, dass er als Leiter und somit Verantwortlicher eine klare Vorstellung davon habe, wie für eine Entspannung der Lage gesorgt werden könnte – und zwar dauerhaft. „Mein Vorschlag ist, dass die Busse in Zukunft den Abstecher bis zur Schule machen. Den erforderlichen Wendeplatz gibt es bereits, der ist auch für Gelenkbusse geeignet.“

Die Verlagerung des Ein- und Aussteigepunkts hätte aus seiner Sicht den Vorteil, „dass wir die Schülerinnen und Schüler sehen und sie beaufsichtigen können“, nennt Klein ein aus seiner Sicht wesentliches Argument. „Und sie würden dann direkt vom Schulhof in den Bus einsteigen beziehungsweise umgekehrt“, fügt der Leiter der auf zwei Standorte verteilten Gesamtschule mit Ursprungs- und Hauptsitz an der Breslauer Straße hinzu.

Diese Lösung wäre dann wohl auch ganz im Sinne der Eltern, von denen sich laut Klein bereits mehrere an die Schulleitung gewendet haben. „Mit dem Hinweis, dass es so nicht weitergehen kann“, so der Schulleiter. Die Umleitung des regulären Linienverkehrs wäre seiner Meinung nach eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen. Eine andere, die Fahrten zur und von der Schule in Mausbach mit sogenanntem Schülerspezialverkehr, also mit Sonderbussen zu regeln.

Jörg Klein wirbt dafür, dass die Busanbindung der Kupferstädter Gesamtschule in Mausbach verbessert wird. Damit sollen Massenansammlungen von Schülern auf dem Markusplatz in Zukunft vermieden werden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Beide Optionen hätten sowohl organisatorische als auch finanzielle Konsequenzen. Wobei erstere vornehmlich die Aseag und den Aachener Verkehrsverbund (AVV) betreffen würden und letztere von der Stadt Stolberg getragen werden müssten. „Das Problem ist erkannt und die Situation als nicht gut befunden worden“, hat Jörg Klein keinen Zweifel daran, dass seine Einschätzungen auch von anderer Seite geteilt werden.

Das bestätigt Tobias Schneider: „Wir stehen mit der Aseag in Kontakt und wollen uns die Situation vor Ort mit dem Verkehrsunternehmen sowie mit Vertretern der Schule gemeinsam anschauen“, kündigt der städtische Pressesprecher an und betont: „Grundsätzlich unterstützen wir die Schule natürlich in ihrem Vorhaben, den Schülerverkehr zu entzerren.“