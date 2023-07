Gleich und doch anders – Ansichten über Jahrzehnte : Als es in Stolberg noch ein Freibad gab

Gaststätte und Freibad Reidt in den 1920er Jahren. Am Sprungbrett die Jugendlichen des Stolberger Schwimmvereines. Foto: Toni Dörflinger

Stolberg Einst hatte Stolberg ein Freibad. Dieses wurde um 1900 von Anna Reidt eingerichtet und trug den Namen ihrer Familie. Es steht im Mittelpunkt des 274. Teils unserer Serie „Gleich und doch anders – Ansichten über Jahrzehnte“.

Weiterleiten Drucken Von Toni Dörflinger

Ein Sprung in das kühle Nass eines Freibades war auch in Stolberg viele Jahrzehnte lang gelebte Realität. Schließlich lag an der Ecke Bernhardshammer/Zweifaller Straße das Freibad Reidt, das gerade in den Sommermonaten einen großen Ansturm erlebte. Dieses Freibad steht im Mittelpunkt des 274. Teils unserer Serie „Gleich und doch anders – Ansichten über Jahrzehnte“.

Unser in den 1920er Jahren entstandenes historisches Vergleichsfoto zeigt die Rückseite der dortigen Gaststätte, die den Besuchern des Schwimmbades nicht nur Umkleidemöglichkeiten, sondern auch Speisen, Getränke und Unterhaltung bot. Am Rand des Freibades haben sich die Jugendlichen des Stolberger Schwimmvereines versammelt: vermutlich wird ein „Schauschwimmen“ geboten. In der Bildmitte ist die kleine Sprunganlage abgelichtet. Links liegen die Umkleidekabinen: davor Zuschauer, die wohl das sportliche Ereignis verfolgen. Rechts ist der Saal der Gaststätte zu sehen, der für größere Veranstaltungen genutzt wurde.

Der örtliche Schwimmverein wurde 1910 gegründet. Anfänglich hatte man für den Trainingsbetrieb nur die Reidter Open-Air-Anlage nutzen können. Bessere Bedingungen herrschten nach 1931, als an der Grüntalstraße das Hallenbad eröffnet wurde. Das Freibad ist um 1900 entstanden. Betreiber der Anlage war die Familie Reidt, die einen ehemaligen Mühlenweiher im Frühjahr und Herbst als Kahnweiher und im Sommer als Freibad nutzte. Der vom Vichtbach gespeiste Weiher war einst das Wasserreservoir des benachbarten Kupferhofes Bernardshammer.

Der Kupferhof Bernardshammer ist eine Gründung von Bernard Mondenschein. Er hatte 1564 an der oberen Zweifaller Straße eine Gewerbeanlage errichtet, die er anfänglich als Eisenhütte nutzte. Der Einstieg in die Messingproduktion erfolgte im 17. Jahrhundert durch die Familie Schleicher. 1723 wurde benachbart der Kupferhof „Groß-Bernardshammer“ errichtet. Die alte Anlage wurde nun „Klein-Bernardshammer“ genannt. 1817 wurde in der Gemarkung Bernardshammer, eine Enklave im Gressenicher Gemeindegebiet, die Messingproduktion eingestellt. Somit war der große Weiher als Wasserreservoir und Energielieferant für den Antrieb der Hammerwerke nutzlos geworden.

Eine neue Nutzung fand er um 1900 als Kahnweiher und Freibad. Das Freibad soll Anna Reidt eingerichtet haben, die als Gastronomin und Firmenbesitzerin – anfänglich Wollfabrik, später Mineralmahlwerk – unternehmerisches Geschick bewies. Umrundet wurde das Freibad von der Straßenbahnlinie nach Vicht und Zweifall. Sie hatte von 1909 bis 1961 dafür gesorgt, dass das Schwimmbad vom Stadtzentrum aus leicht erreichbar war.

In den späten 1960er oder frühen 1970er Jahren wurden Freibad und Gaststätte geschlossen und der Weiher zugeschüttet. Heute befindet sich dort eine Produktionsstätte. Foto: Toni Dörflinger

Wann der Schwimmbetrieb eingestellt wurde, ist nicht mehr zu ermitteln. 1976 erfolgte dort der Bau der Zweifaller Straße, die die alte Trassenführung durch die Bleihütte Binsfeldhammer überflüssig machte. Laut dem 2014 herausgegeben Buch „Werden und Wachsen, Handel und Wandel in Stolbergs Mitte, Teil 2“ hatten Gaststätte und Freibad schon einige Jahre zuvor den Betrieb eingestellt.