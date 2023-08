Auenland zieht um : Abrissarbeiten auf dem Gelände der Wolff-Farm sind abgeschlossen

Auf dem Gelände der ehemaligen Wolff-Farm in Gressenich gehen die Arbeiten voran. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg/Eschweiler Das Auenland wird auf die Wolff-Farm nach Gressenich ziehen. Der Abriss der Bestandsgebäude ist nun abgeschlossen. Mitte September steht für Familie Medic aus Eschweiler ein weiterer Meilenstein an.

Die gute Laune ist Monika Medic am Telefon anzuhören. Und diesen Eindruck unterstreicht sie noch mit dem Satz: „Es läuft wirklich super!“ Mit „es“ sind die Arbeiten auf der Wolff-Farm gemeint, die mittlerweile angelaufen sind. Die maroden Gebäude auf dem Gelände in Gressenich gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Mit ihrem Abriss haben sie Platz gemacht für das neue Auenland, das dort entstehen soll.

Für Monika Medic und Ehemann Zoran aus Eschweiler geht damit ein Traum in Erfüllung. „Als wir uns das Grundstück zum ersten Mal angeguckt haben, habe ich zu Zoran gesagt: ‚Hier möchte ich alt werden.’ Nun wird das wirklich wahr“, sagt Monika Medic. Doch bis dahin war es wahrlich ein langer Weg. Denn ursprünglich befand sich das Auenland in Mulartshütte. Und wäre es nach Familie Medic gegangen, wäre die Einrichtung dort auch geblieben – und vergrößert worden. Doch der Familien- und Jugendbildungshof musste für den Bau eines Regenrückhaltebeckens weichen. Und bevor es so weit war, wurde das Gelände Mitte Juli 2021 vom Hochwasser komplett zerstört.

Auf der ehemaligen Wolff-Farm im Stadtteil Gressenich in Stolberg wird das Jugend- und Familienzentrum nun neu aufgebaut. Allerdings geriet die Umsetzung zunächst ins Stocken. „Wir haben lange um die Finanzierung gekämpft. Aber jetzt sind die Verträge mit der Bank unterschrieben und es kann richtig losgehen“, erklärte Monika Medic Mitte April im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seitdem ist auf dem Gelände eine Menge geschehen. Die Gebäude sind abgerissen. Momentan werden die vorbereitenden Arbeiten für das Gießen der Bodenplatte des Neubaus getroffen, berichtet Medic. Diese soll voraussichtlich am 15. September fertig sein – passend zum Spatenstich, zu dem Familie Medic alle Interessierten einlädt (siehe Infobox). „Wir möchten einfach, dass alle, die sich selbst ein Bild machen wollen, vorbeikommen“, freut sich Medic bereits.

Voraussichtlich im Frühsommer 2024 soll dann die Eröffnung des neuen Auenlands folgen – rund drei Jahre, nachdem die Medics ihr Konzept beim Eigentümer des Geländes in Gressenich, der Stadt Stolberg, eingereicht hatten. Im Hauptausschuss Ende April 2021 stellten Zoran und seine Tochter Sarah Medic der Stolberger Politik ihr Konzept vor.

Dieses beinhaltet mehrere Bausteine, unter anderem einen familienentlastenden Dienst – ein Angebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und ihre Familien. An mehreren Tagen in der Woche soll es stundenweise Gruppenangebote geben. Unterstützt wird Familie Medic beim pädagogischen Konzept von Jürgen Termath, ehemaliger Jugendamtsleiter in Eschweiler, der mittlerweile im Ruhestand ist.

Info Spatenstich im September Zum Spatenstich lädt Familie Medic für Freitag, 15. September, auf das Gelände der Wolff-Farm, Farmweg 40 in Gressenich, ein. Los geht´s an diesem Nachmittag um 17 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Teil des Konzepts soll auch ein Bistro sein, das die Familie betreiben wird. Ein Spielplatz ist ebenfalls geplant. Und die Familie wird auf der ehemaligen Wolff-Farm leben. Ursprünglich war angedacht, dass die Medics das bereits vorhandene Gebäude beziehen. Doch nach dem Einsturz des Daches war dieses nicht mehr bewohnbar. Deshalb wurde es abgerissen und soll von einem Neubau in Holz-Fertigbauweise ersetzt werden.