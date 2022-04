Kollision im Kreuzungsbereich : 63-jährige Stolbergerin stirbt nach Autounfall

Stolberg-Büsbach Eine 63-jährige Frau aus Stolberg ist am frühen Samstagmorgen nach einem Autounfall in der Prämienstraße gestorben. Ein 21-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen.

Um kurz nach 2 Uhr am Samstag kam es in Stolberg im Kreuzungsbereich der Prämienstraße und dem Meisenweg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zwei Autos waren dort nach Angaben der Polizei zusammengestoßen. Eine 63-jährige Stolbergern wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass sie trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb.