Interview zum Wochenende : „Die Orgel bietet wunderschöne Klänge“

Stolberg. Als ausgebildeter Chorleiter und Organist kann der 15-jährige Martin Schikarski aus Breinig jetzt nebenberuflich Dienst in der Kirche tun. Dafür benötigt er das C-Examen, das er kürzlich in Aachen absolviert hat. Daneben hat er in Hamburg bei einem Konzert an der Welte-Funkorgel des NDR musiziert. Von Marie-Luise Otten