Großalarm in Jülich : Römerstraße wegen Gefahrguteinsatz gesperrt

Großraumeinsatz der Feuerwehr in der Römerstraße in Jülich. Foto: Ralf Roeger

Update Jülich Aufgrund eines Gefahrgutaustritts ist die Römerstraße in Jülich großräumig gesperrt. Rettungsdienste sind vor Ort.

Nach einem Gefahrgutaustritt in einem Wohnhaus an der Römerstraße in Jülich hat die Feuerwehr des Kreises Düren am Samstagnachmittag Großalarm ausgelöst. Rund 20 Rettungswagen und Notärzte aus den Kreisen Düren und Heinsberg sowie der Städteregion sind vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.